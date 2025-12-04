  • BIST 11007.24
  • Altın 5732.822
  • Dolar 42.4478
  • Euro 49.6461
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Üç ilçede eş zamanlı trafik ve asayiş denetimleri

» »
19 kaçak, 620 trafik ihlali, 22 araç trafikten men
Üç ilçede eş zamanlı trafik ve asayiş denetimleri

Polis Basın Subaylığı, 3 Aralık 2025 tarihinde 20.00–24.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

GAZİMAĞUSA

Açıklamaya göre Gazimağusa’daki denetimlerde, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, marketler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı. Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 1.050 araç sürücüsünden 303’ü; hız sınırını aşmak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, sigortasız veya seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, trafik levha ve işaretlerine ya da trafik ışıklarına uymamak, susturucusuz egzoz kullanmak, aracın camlarına görüşü engelleyici film yapıştırmak, polisin dur emrine uymamak ve diğer çeşitli trafik suçları nedeniyle rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

GİRNE

Girne’deki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ve halkın yoğun olduğu bölgeler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunduğu belirlenen 18 kişi tutuklandı. Trafik kontrollerinde denetlenen 1.605 sürücünün 232’si; hız sınırını aşmak, alkollü araç kullanmak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, sigortasız araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, trafik ışıklarına uymamak, susturucusuz egzoz veya görüşü engelleyici cam filmi kullanmak, tehlikeli sürüş yapmak ve diğer trafik suçları nedeniyle rapor edildi. Ayrıca 21 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta yapılan asayiş denetimlerinde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olduğu alanlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından denetlenen 480 araç sürücüsünden 85’i; hız sınırını aşmak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, sigortasız araç kullanmak, sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve diğer trafik suçları nedeniyle rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.

Polis, ülke genelinde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatice İncirli hoca hanım hayatını kaybetti04 Aralık 2025 Perşembe 09:48
  • Kıbrıslı Siyasi Partiler Çevre ve Doğal Kaynaklar konusunu görüştü.03 Aralık 2025 Çarşamba 17:28
  • Lefke’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi03 Aralık 2025 Çarşamba 17:25
  • İskele ve Lefkoşa’da ani rahatsızlıklarla iki kişi hayatını kaybetti03 Aralık 2025 Çarşamba 17:22
  • Salih Canseç görevinden istifa etti03 Aralık 2025 Çarşamba 17:21
  • “Devlet kurumları çürümenin içine sokuldu; artık yeter!”03 Aralık 2025 Çarşamba 17:18
  • LTB Başkanı Harmancı: “9. Engelsiz Sanat Gecesi’nde özel gençlerimizin sahnedeki başarısı en büyük gururumuz”03 Aralık 2025 Çarşamba 15:50
  • İki kilo uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi!03 Aralık 2025 Çarşamba 15:46
  • Kasım’da hayat pahalılığı yüzde 0,81 olarak açıklandı03 Aralık 2025 Çarşamba 15:24
  • Şahali: Bu hükümetin geçirdiği her gün, hesap gününden önceki son gündür03 Aralık 2025 Çarşamba 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti