Üç ilçede eş zamanlı trafik ve asayiş denetimleri

Polis Basın Subaylığı, 3 Aralık 2025 tarihinde 20.00–24.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

GAZİMAĞUSA

Açıklamaya göre Gazimağusa’daki denetimlerde, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, marketler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı. Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 1.050 araç sürücüsünden 303’ü; hız sınırını aşmak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, sigortasız veya seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, trafik levha ve işaretlerine ya da trafik ışıklarına uymamak, susturucusuz egzoz kullanmak, aracın camlarına görüşü engelleyici film yapıştırmak, polisin dur emrine uymamak ve diğer çeşitli trafik suçları nedeniyle rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

GİRNE

Girne’deki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ve halkın yoğun olduğu bölgeler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz bulunduğu belirlenen 18 kişi tutuklandı. Trafik kontrollerinde denetlenen 1.605 sürücünün 232’si; hız sınırını aşmak, alkollü araç kullanmak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, sigortasız araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, trafik ışıklarına uymamak, susturucusuz egzoz veya görüşü engelleyici cam filmi kullanmak, tehlikeli sürüş yapmak ve diğer trafik suçları nedeniyle rapor edildi. Ayrıca 21 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta yapılan asayiş denetimlerinde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olduğu alanlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından denetlenen 480 araç sürücüsünden 85’i; hız sınırını aşmak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, sigortasız araç kullanmak, sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve diğer trafik suçları nedeniyle rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Bir araç ise trafikten men edildi.

Polis, ülke genelinde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.