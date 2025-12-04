Hatice İncirli hoca hanım hayatını kaybetti

Öğretmen, Aydın Hatice Teralı İncirli yaşamını yitirdi
Gazeteci Serhat İncirli, annesi Hatice Teralı İncirli’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesinin bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacağını belirtti.
İncirli, paylaşımında “O da melek oldu… Cenazemiz bugün ikindi namazı (14.20) sonrası Lefkoşa’dadır. Babamın yanına uğurlayacağız. Huzur içinde uyu anne…” ifadelerine yer verdi.
Hatice Teralı İncirli’nin cenazesi ikindi namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verilecek.
