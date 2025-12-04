Uluçay, Salamis Yolu park alanı çalışmasını yerinde inceledi

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Salamis Yolu 500 araçlık yeni park alanı çalışmasını yerinde inceleyerek, projenin gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) Asfalt Yenileme ve Rekreasyon Projesi kapsamında yapımı süren toplam 100 araç kapasiteli ilk iki park alanının asfaltı bugün döküldü. Kısa süre içerisinde tamamlanacak düzenlemelerin ardından söz konusu park alanlarının kullanıma açılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Uluçay, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, yeni yıl öncesinde 500 araçlık park alanı projesinin tamamının halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Hayata geçirilen bu yatırımla Salamis Yolu üzerindeki düzensiz park sorununun büyük ölçüde çözülmesi, trafiğin daha akıcı hale gelmesi ve bölgenin kentsel kullanım düzeninin önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor.