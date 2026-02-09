Mevlevi bölgesinde 16–20 Şubat tarihleri arasında havan atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 16–20 Şubat tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde havan atışları gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, atışların her gün 07.00–21.00 saatleri arasında icra edileceği belirtilerek, can ve mal güvenliği açısından belirlenen tehlikeli bölgelere girişlerin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada tehlikeli bölgenin sınırları şu şekilde paylaşıldı:

“Batı: Yuvacık köyü 500 m güneydoğusu – Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu

Doğu: Tutukçu Tepe – Gürkan Burnu hattının batısı

Güney: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu – Soğan Tepe 500 m doğu hattının kuzeyi

Kuzey: Kalkanlı 700 m. doğusu – Gürkan Burnu hattının kuzeyi”

Belirtilen alanlar, atışların yapılacağı gün ve saatlerde “Tehlikeli bölge” ilan edileceğinden, ayrıca, atışların ardından bölgede kör giden mühimmat arama ve imha çalışmaları devam edeceğinden, serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiği ifade edildi.