CTP: Sağlık Bakanlığı çatışma ve kaos yaratıyor

CTP iktidarında nitelikli kamusal sağlık hizmeti güçlenecek

Ülkemizde artan nüfus ve süregelen plansızlık ile birlikte sağlık hizmetlerinin sunumunda giderek derinleşen bir yetersizlik ve çöküş yaşandığı tartışılmaz bir gerçektir. Kamuda görev yapan hekimler artan hizmet talebine yanıt vermekte zorlanmakta, sağlık çalışanları uzun, düzensiz ve yorucu çalışma saatleri nedeniyle hızla tükenmişliğe sürüklenmektedir.

Sağlık hizmetinde yaşanan sorunlar sadece hekimleri değil halkı da doğrudan etkiliyor

Yenilenmeyen ve bakımları yapılmayan tıbbi cihazlar sık sık arızalanmakta, malzeme ve ilaç eksiklikleri ise kronik bir hale gelmiş durumdadır. Bununla birlikte kamuda çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı mecburi hizmetli ve sözleşmeli statüde, güvenceden yoksun çalıştırılmakta, asistan hekimler ise insani olmayan koşullarda hizmet vermeye zorlanmaktadır. Düzensiz mesai ve ağır gece nöbetlerinin çalışanlar üzerinde yarattığı yük görmezden gelinmekte, en temel insan hakkı olan annelerin emzirme hakkı dahi güvence altına alınmamaktadır.

Yaşanan tüm bu sorunlar sadece hekimleri değil, nitelikli ve zamanında hizmet almayı bekleyen halkımızı da doğrudan etkilemektedir.

Halk ile hekimler karşı karşıya getirilerek konuların üstü örtülüyor

Ülkemizde, 24 saat kesintisiz sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve güvenilir olması gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği vardır. 2018-2019 Erhürman Hükümeti döneminde, ekip çalışmasına inanarak, tüm sağlık çalışanlarını sürecin bir parçası yaparak poliklinik çalışma saatleri uzatılmış, hastaların sağlık hizmetine erişimi artırılmıştı. Sonrasında rafa kalkan bu uygulamanın yeniden tesisi için Sağlık Bakanlığı mevcut eksiklikleri ve sorunları istişare ile gidermek yerine, hekimleri itibarsızlaştıran, onur kırıcı bir dil kullanmakta, çatışma ve kaos yaratan bir tutum sergilemektedir. Halkla hekimleri karşı karşıya getirerek kamu hekimlerinin özlük hakları, tıbbi altyapı yetersizliği ve sağlıkta şiddet gibi temel konuların üzerini örtmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım, sağlık sistemini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemektedir.

Sağlık Bakanlığı hoyrat söylemlerden uzaklaşmalı

Sağlık Bakanlığını meydan okuyan ve had bildiren hoyrat söylemlerden süratle uzaklaşmaya, sorunları kamu hekimleriyle birlikte, karşılıklı saygı ve istişare temelinde çözme yoluna girmeye davet ederiz.

Yurttaşların, kesintisiz sağlık hizmetine erişebildiği tam gün kamusal sağlık modeli vazgeçilmez bir hedeftir

CTP iktidarında, kamusal sağlık hizmeti anlayışı parçalı ve geçici uygulamalarla değil, tam gün esasına dayalı, nitelikli, etkin, denetimli ve güvenilir bir sistem olarak yeniden inşa edilecektir. Kamu hekimlerinin özlük haklarının güvence altına alındığı, tıbbi altyapı eksikliklerinin giderildiği ve tüm yurttaşların eşit, kesintisiz sağlık hizmetine erişebildiği tam gün kamusal sağlık modeli, vazgeçilmez bir hedef olarak kararlılıkla hayata geçirilecektir.