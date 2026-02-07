  • BIST 12433.5
Kullanım amacıyla emaneten verilen aracı satan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da bir oto galeri işletmecisi tarafından kullanım amacıyla kendisine emaneten verilen aracı, “sahibini daimi surette mahrum etme” niyetiyle 50 bin TL karşılığında başka bir kişiye satarak sahtekârlıkla para temin eden M.E.(E-33), tutuklandı.
Kullanım amacıyla emaneten verilen aracı satan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da bir oto galeri işletmecisi tarafından kullanım amacıyla kendisine emaneten verilen aracı, “sahibini daimi surette mahrum etme” niyetiyle 50 bin TL karşılığında başka bir kişiye satarak sahtekârlıkla para temin eden M.E.(E-33), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 2025 Ekim ayı içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

– Sahte kira sözleşmesi meselesiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Karşıyaka’da, Aralık 2025 içerisinde zanlı N.K.’nin (E-76), bir evde gerçekte kiracı olarak ikamet etmemesine rağmen, A.M.D. (E-67) ve P.P.’nin (K-39) yardımıyla oturma izni çıkarmak amacıyla sahte bir kira sözleşmesi düzenlediği; söz konusu sahte sözleşmeyi ilgili kurumlara ibraz edip  tedavüle sürerek sahtekarlıkla ikametgah belgesi ile oturma izni temin ettiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak aranmakta olan A.M.D. de (E-67) tutuklandı.

– Karaoğlanoğlu’ndaki darp olayında aranan zanlı tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda, 28 Ocak’ta, bir restoranın araç park yerinde yaşanan tartışma sonucu Y.Y’yi (E-35) ciddi şekilde darp edip, iki dişi ile burun kemiğinin kırılmasına sebep olan D.B., S.F.D, A.A.(E-27), Ş.B.(E-34) ve S.I. (E-33) tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturmada, meseleyle bağlantısı olan ve zanlı olarak aranan A.T. de (E-39), tespit edilerek tutuklandı.

– İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

