Şampiyon Melekler, 3'üncü yılında “Adalet ile Sonsuz Sevgi” temasıyla anılacak

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3. yılında, Şampiyon Melekler öğretmenleri ve aileleri için yarın düzenlenecek tören kapsamında beyaz balonlar gökyüzüne bırakılacak.

Türkiye’de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” yarın beyaz balonlarla “adalet ile sonsuz sevgi” temasıyla düzenlenecek törenle anılacak.

Depremin 3. yıl dönümü nedeniyle yarın şampiyon meleklerin kabirlerinde “Adalet ile Sonsuz Sevgi” mesajını simgeleyen beyaz balonlar aileleri tarafından gökyüzüne bırakılacak. Gazimağusa ve diğer yerleşim yerlerindeki kabristanlıklarda yapılacak etkinlikler saat 14.00’de başlayacak.

Şampiyon Melekler için ayrıca yarın Gazimağusa Polatpaşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid saat 15.30’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve bazı devlet ve hükümet yetkililerinin de yarın etkinliklere katılması bekleniyor.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.

MAHKEME KARARINDAKİ "ŞANS" VURGUSUNA TEPKİ

Öte yandan Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün açıkladığı İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisi hakkındaki gerekçeli kararında “şans” vurgusu ailelerin tepkisine yol açtı.

“Cehennemi yeniden yaşadık” yorumu yapan aileler, mahkemenin “bilinçli taksir” sonucuna varırken sanıkların “gerçekleşmeyeceğini umarak ve şanslarına güvenerek” hareket ettikleri değerlendirmesi yapmasını eleştirdi.

Açıklanan gerekçeli kararda “sanıkların müsnet suça konu eylemlerini 'olursa olsun' veyahut sonucu kabullenerek 'olası kast'la hareket ederek gerçekleştirdiklerine ilişkin kesin bir kanaate varılamadığı ve bu bağlamda sanıkların suça konu eylemlerinin öngörülebilir mahiyette olan mevcut netice bakımından gerçekleşmeyeceğini umarak veyahut şanslarına güvenerek 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati hasıl olmuştur” ifadelerine yer verildi.

İSİAS DAVASI

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri ise kaybettikleri canları için 3 Ocak’ta 2024’te hukuk mücadelesi başlatmıştı. Sanıkların “Olası Kast” suçuyla hüküm giymesi için verilen adalet mücadelesi yaklaşık 12 ay devam etmişti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’te gerçekleştirilen son duruşmasında ise kısa karar açıklanmıştı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiş, beş sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı. Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

Kararın ardından aileler, kararın bozularak sanıkların olası kast ile yargılanması için Şubat 2025’te istinafa başvurmuş, istinaf başvurusunun reddinin ardından ise davayı 12 Haziran 2025’te temyize (Yargıtay) götürmüştü.

KAMU GÖREVLİLERİ DAVASI SÜRECİ: İLK DURUŞMA 24 NİSAN 2025'TE YAPILMIŞTI

Öte yandan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’te karara bağlanmasının ardından, İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılanmasına 24 Nisan 2025’te başlandı.

Davada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanmıştı.

Altı kamu görevlisinin son duruşması 19 Ocak’ta yapılmış ve Daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü olan Yusuf Gül ve daimi işçi Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş beraat etmişti.

Mahkeme, Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış’ı suçlu bulup 10 yıl hapis cezası vermiş ancak tutuklanmaları talebini reddetmişti. Mahkeme üç sanığın adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Mahkeme, gerekçeli kararın yazılması ardından istinaf sürecini iki hafta olarak açıklamıştı.