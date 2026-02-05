  • BIST 12433.5
  • Altın 6737.48
  • Dolar 43.5345
  • Euro 51.5248
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Şampiyon Melekler, 3'üncü yılında “Adalet ile Sonsuz Sevgi” temasıyla anılacak

» »
Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 3. yılında, Şampiyon Melekler öğretmenleri ve aileleri için yarın düzenlenecek tören kapsamında beyaz balonlar gökyüzüne bırakılacak.
Şampiyon Melekler, 3'üncü yılında “Adalet ile Sonsuz Sevgi” temasıyla anılacak

Türkiye’de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” yarın beyaz balonlarla “adalet ile sonsuz sevgi” temasıyla düzenlenecek törenle anılacak.

Depremin 3. yıl dönümü nedeniyle yarın şampiyon meleklerin kabirlerinde “Adalet ile Sonsuz Sevgi” mesajını simgeleyen beyaz balonlar aileleri tarafından gökyüzüne bırakılacak. Gazimağusa ve diğer yerleşim yerlerindeki kabristanlıklarda yapılacak etkinlikler saat 14.00’de başlayacak.

Şampiyon Melekler için ayrıca yarın Gazimağusa Polatpaşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlid saat 15.30’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve bazı devlet ve hükümet yetkililerinin de yarın etkinliklere katılması bekleniyor.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.

MAHKEME KARARINDAKİ "ŞANS" VURGUSUNA TEPKİ

Öte yandan Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün açıkladığı İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisi hakkındaki gerekçeli kararında “şans” vurgusu ailelerin tepkisine yol açtı.

“Cehennemi yeniden yaşadık” yorumu yapan aileler, mahkemenin “bilinçli taksir” sonucuna varırken sanıkların “gerçekleşmeyeceğini umarak ve şanslarına güvenerek” hareket ettikleri değerlendirmesi yapmasını eleştirdi.

Açıklanan gerekçeli kararda “sanıkların müsnet suça konu eylemlerini 'olursa olsun' veyahut sonucu kabullenerek 'olası kast'la hareket ederek gerçekleştirdiklerine ilişkin kesin bir kanaate varılamadığı ve bu bağlamda sanıkların suça konu eylemlerinin öngörülebilir mahiyette olan mevcut netice bakımından gerçekleşmeyeceğini umarak veyahut şanslarına güvenerek 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati hasıl olmuştur” ifadelerine yer verildi.

İSİAS DAVASI

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri ise kaybettikleri canları için 3 Ocak’ta 2024’te hukuk mücadelesi başlatmıştı. Sanıkların “Olası Kast” suçuyla hüküm giymesi için verilen adalet mücadelesi yaklaşık 12 ay devam etmişti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’te gerçekleştirilen son duruşmasında ise kısa karar açıklanmıştı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiş, beş sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı. Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

Kararın ardından aileler, kararın bozularak sanıkların olası kast ile yargılanması için Şubat 2025’te istinafa başvurmuş, istinaf başvurusunun reddinin ardından ise davayı 12 Haziran 2025’te temyize (Yargıtay) götürmüştü.

KAMU GÖREVLİLERİ DAVASI SÜRECİ: İLK DURUŞMA 24 NİSAN 2025'TE YAPILMIŞTI

Öte yandan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’te karara bağlanmasının ardından, İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılanmasına 24 Nisan 2025’te başlandı.

Davada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanmıştı.

Altı kamu görevlisinin son duruşması 19 Ocak’ta yapılmış ve Daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü olan Yusuf Gül ve daimi işçi Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş beraat etmişti.

Mahkeme, Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış’ı suçlu bulup 10 yıl hapis cezası vermiş ancak tutuklanmaları talebini reddetmişti. Mahkeme üç sanığın adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Mahkeme, gerekçeli kararın yazılması ardından istinaf sürecini iki hafta olarak açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimler greve gidiyor, :KKTC'de sağlık hizmetleri durdu!05 Şubat 2026 Perşembe 16:03
  • "Serdar Gündüz ile Ziya Öztürkler'in Juju'ya sahte diploma verildiği dönem telefonda konuştuğu tespit edildi" 05 Şubat 2026 Perşembe 16:00
  • Nilden Bektaş Erhürman, Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti05 Şubat 2026 Perşembe 10:11
  • Hafta sonuna dikkat05 Şubat 2026 Perşembe 10:08
  • Yasaklı göçmen ilan edildi05 Şubat 2026 Perşembe 10:07
  • KKTC'de Ocak'da hayat pahalılığı %1,97 , Türkiye'de ise % 4,84 açıklandı04 Şubat 2026 Çarşamba 20:53
  • Maliye teklemeye başladı... Muhtarlar ödenmedi!04 Şubat 2026 Çarşamba 20:51
  • “Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar hakkında bilgi almak için yarın polise gideceğiz”04 Şubat 2026 Çarşamba 20:50
  • KOOPBank iştiraklerinde eksik maaş ödendi.. Kürşat'tan tepki...04 Şubat 2026 Çarşamba 13:11
  • Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı’da yangın04 Şubat 2026 Çarşamba 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti