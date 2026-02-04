  • BIST 12433.5
  • Altın 6857.68
  • Dolar 43.5195
  • Euro 51.3787
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

KKTC'de Ocak'da hayat pahalılığı %1,97 , Türkiye'de ise % 4,84 açıklandı

» »
İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,97 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,40 oranında arttı.
KKTC'de Ocak'da hayat pahalılığı %1,97 , Türkiye'de ise % 4,84 açıklandı

İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,97 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,40 oranında arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,40 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Haberleşmeyi; sağlık yüzde 9,59, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 6,85, eğlence ve kültür yüzde 6,13, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 4,85, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,45 ve ulaştırma yüzde 3,08 oranındaki artışlar izledi.

Aynı dönemde mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 2,29, eğitim yüzde 1,65, giyim ve ayakkabı yüzde 0,88 ve alkollü içecekler ile tütün yüzde 0,33 oranında artış gösterirken, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 16,96 oranında düşüş kaydedildi.

Bir önceki aya göre endekste kapsanan 504 madde çeşidinin ortalama fiyatında artış, 114 madde çeşidinin ortalama fiyatında ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı görülen ürünler yüzde 95,87 ile patlıcan, yüzde 91,30 ile çiçek lahanası ve yüzde 80,41 ile roka oldu. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50,00 ile Milli Piyango bileti, yüzde 42,44 ile kuru soğan ve yüzde 42,00 ile enginarda gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu Hizmeti Komisyonu, TDP'yi ziyaret etti: Kamu istihdamı ve eğitim politikaları ele alındı04 Şubat 2026 Çarşamba 12:07
  • Özçınar ile Harmancı Strasbourg’da toplantıya katıldı04 Şubat 2026 Çarşamba 11:32
  • Nalbantoğlu, ölümünün 46’ncı yıl dönümünde anılıyor04 Şubat 2026 Çarşamba 11:26
  • KOOP'da eksik maaş.. 11 Şubat'da grev gündemde04 Şubat 2026 Çarşamba 11:25
  • AB’den şap hastalığıyla mücadeleye 500 bin doz aşı desteği03 Şubat 2026 Salı 19:58
  • Çavuş sözleşme dışı kullanıma izin yok!03 Şubat 2026 Salı 18:40
  • Şahali: “Biz sizin ellerinizin kirli olduğunu düşünüyoruz”03 Şubat 2026 Salı 17:36
  • Sıla Usar İncirli: Bu çürümüşlükte doğru ve ahlaki olan erken seçimdir03 Şubat 2026 Salı 16:54
  • Meclis'te yumruklu kavga çıktı! (Video)03 Şubat 2026 Salı 16:28
  • KKTC’nin yeni projeksiyon nüfusu: 489 bin 30803 Şubat 2026 Salı 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti