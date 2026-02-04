KKTC'de Ocak'da hayat pahalılığı %1,97 , Türkiye'de ise % 4,84 açıklandı

İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,97 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,40 oranında arttı.

İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 1,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,97 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,40 oranında arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,40 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Haberleşmeyi; sağlık yüzde 9,59, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 6,85, eğlence ve kültür yüzde 6,13, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 4,85, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,45 ve ulaştırma yüzde 3,08 oranındaki artışlar izledi.

Aynı dönemde mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 2,29, eğitim yüzde 1,65, giyim ve ayakkabı yüzde 0,88 ve alkollü içecekler ile tütün yüzde 0,33 oranında artış gösterirken, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 16,96 oranında düşüş kaydedildi.

Bir önceki aya göre endekste kapsanan 504 madde çeşidinin ortalama fiyatında artış, 114 madde çeşidinin ortalama fiyatında ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı görülen ürünler yüzde 95,87 ile patlıcan, yüzde 91,30 ile çiçek lahanası ve yüzde 80,41 ile roka oldu. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50,00 ile Milli Piyango bileti, yüzde 42,44 ile kuru soğan ve yüzde 42,00 ile enginarda gerçekleşti.