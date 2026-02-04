  • BIST 12433.5
Cuma ve cumartesi günleri sağanak bekleniyor

Cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak bekleniyor.
Cuma ve cumartesi günleri sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 5 – 11 Şubat tarihleri arasında bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu, cuma parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar parçalı ve az bulutlu, diğer günler parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 19 , sonraki günlerde ise 20 – 22 derece  dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

