  • BIST 12433.5
  • Altın 6558.9
  • Dolar 43.2792
  • Euro 50.5448
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

Hava nasıl olacak?

» »
Hava sıcaklığı 4 derece yükseliyor
Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı bugünden itibaren 4 derece yükselecek, yarın ve perşembe günü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ocak tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri Yüksek Basınç Sistemi, diğer günlerde ise Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı, yarın çok bulutlu, gece saatleri yer yer hafif yağmurlu, Perşembe parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak diğer günlerde ise parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 12 – 15 derece, diğer günlerde ise 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer yer yağmur ve fırtına bekleniyor12 Ocak 2026 Pazartesi 17:39
  • En fazla yağış nereye düştü?12 Ocak 2026 Pazartesi 13:46
  • Hava yarına kadar yağmurlu12 Ocak 2026 Pazartesi 10:42
  • Hava Salı gününe kadar yağmurlu10 Ocak 2026 Cumartesi 11:33
  • Karada ve denizde fırtına etkili oluyor09 Ocak 2026 Cuma 10:32
  • Yağmur geliyor...08 Ocak 2026 Perşembe 10:23
  • Hava nasıl olacak?06 Ocak 2026 Salı 09:08
  • Hava nasıl olacak?05 Ocak 2026 Pazartesi 09:11
  • Trodos’ta sıcaklık -6’ya kadar düştü05 Ocak 2026 Pazartesi 07:17
  • Hava sıcaklığı hafta başından itibaren 3 derece artacak02 Ocak 2026 Cuma 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti