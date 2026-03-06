  • BIST 12433.5
Starmer: İngiltere Kıbrıs’ı korumak için her türlü önlemi aldı

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, adadaki İngiliz Ağrotur üssüne İran yapımı bir insansız hava aracıyla yapılan saldırıdan günler sonra yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’ı korumak için “her türlü önlemi aldığını” söyledi.
Cyprus Mail’in haberine göre Londra’daki resmi konutunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Starmer, “Kıbrıs’taki herkese şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum ki, onları, hava üssünü ve bölgedeki diğer yerleri korumak için gereken her türlü önlemi alıyoruz” dedi.

Starmer ayrıca, ” koruyucu önlemlerin alındığını” ve “uzun zamandır orada bir hava üssümüz olduğu göz önüne alındığında, bu önlemlerin her zaman yürürlükte olduğunu” söyledi .

Starmer, yarın adaya iki adet AW159 Wildcat helikopterinin geleceğini duyurdu.

Starmer konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İnsansız hava araçlarına karşı yetenekli Wildcat helikopterleri yarın Kıbrıs’a geliyor,” dedi. Helikopterlerin konuşlandırılması, HMS Dragon Type 45 destroyer savaş gemisinin konuşlandırılmasıyla birlikte Salı günü duyurulmuştu .

Savaş gemisinin önümüzdeki hafta Portsmouth’tan Kıbrıs’a doğru yola çıkması bekleniyor. İngiliz Savunma Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada , İngiliz ordusunun gemiyi konuşlandırmaya hazır hale getirmek için ” mümkün olan en hızlı şekilde çalıştığını” söyledi.

Starmer ayrıca, İngiltere’nin Orta Doğu’daki çatışmanın patlak vermesine hazırlıksız olmadığı yönündeki iddialarını tekrarlayarak, ” Ocak ayı boyunca Kıbrıs ve Katar’a savunma varlıkları sevk ettik ” dedi.

Sözlerine göre bu varlıklar arasında “savaş uçakları, hava savunma füzeleri, gelişmiş radar ve insansız hava araçlarını düşürme sistemleri” yer alıyor ve bu adımlar “herhangi bir çatışma başlamadan önce yüksek bir hazırlık durumunda olmamızı sağlamak” amacıyla atılıyor.

“Cumartesi günü saldırılar başladığında, halkımızı ve bölgedeki müttefiklerimizi koruma göreviyle bu jetleri derhal havalandırdık ve uçaklar da bunu yaparak Kıbrıs ve daha geniş bölge üzerinde uçarak, en az biri İngiliz askeri personelinin bulunduğu bir üsse doğru ilerleyen çok sayıda insansız hava aracını düşürdüler ,” dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: “İngiliz savaş uçakları dün gece Ürdün, Katar ve diğer ortak ülkeler üzerinde tekrar gökyüzündeydi ve görevlerini uzatmak için havada yakıt ikmali yapıyorlardı.” Askeri tedarik zincirleri ise “uçaklarımızı ve füze depolarımızı sürekli olarak yeniden tedarik ediyor.”

Bu cephede, Kıbrıs muhtemel fırlatma rampasıydı;  zira İngiliz savaş uçakları Salı gecesi Ürdün hava sahasında uçan insansız hava araçlarına saldırdı ve onları düşürdü  . İngiliz Savunma Bakanlığı o sırada F-35 savaş uçaklarının “Ürdün’ü savunmak için insansız hava sistemlerini düşürdüğünü” açıklamıştı.

F-35 savaş uçakları geçen aydan beri Kıbrıs’ta konuşlandırılmış durumda.   Başbakan Starmer’ın Perşembe günü “potansiyel bir bölgesel çatışma öncesinde adaya savunma unsurlarının taşınması” olarak tanımladığı uygulamanın bir parçası olarak, İngiltere anakarasındaki Norfolk’ta bulunan Marham’daki RAF üssünden altı adet bu tür uçak adaya konuşlandırıldı.

