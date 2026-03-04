  • BIST 12433.5
  • Altın 7610.33
  • Dolar 43.9501
  • Euro 51.5416
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÖldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1’inci Devre Yedek Subaylık için son yoklama tarihi 9 Mart

» »
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2026 yılı 49’uncu dönem 1’inci Devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, 6 Mart tarihine kadar müracaat edeceklerin son yoklamalarının 9 Mart’ta yapılacağını duyurdu.
1’inci Devre Yedek Subaylık için son yoklama tarihi 9 Mart

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2026 yılı 49’uncu dönem 1’inci Devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, 6 Mart tarihine kadar müracaat edeceklerin son yoklamalarının 9 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

GKK açıklamasına göre yoklamalar 08.30 – 16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, Güv.K. Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak.

Yedek Subay aday adaylarının yoklama tarihinde şu müracaat belgelerini asılları ile  beraberinde bulundurması gerekiyor:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgah belgesi, maaş hesap bilgilerini içeren banka dekontu, PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, sağlık problemi olanların rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu”

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar yoklama kaçağı durumuna düşecek; haklarında yasal işlem başlatılacak.

Yükümlüler, bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ektam’da 39 işçi için ara emri… DEV-İŞ’ten diyalog çağrısı03 Mart 2026 Salı 20:21
  • Cumhurbaşkanlığı’nda Siyasi Partiler Konseyi toplandı: Bölgedeki son gelişmeler ele alındı03 Mart 2026 Salı 20:20
  • Fatma Ünal Juju davası itham için 27 Mart'a ertelendi03 Mart 2026 Salı 20:09
  • Fidan: KKTC için çok fazla risk olduğunu düşünmüyorum03 Mart 2026 Salı 13:44
  • Burak Maviş: “Kıbrıs Savaşın İleri Karakolu Değil, Barışın Zemini Olmalıdır”03 Mart 2026 Salı 11:01
  • TÜİK: Türkiye'de Şubat enflasyonu yüzde 2,9603 Mart 2026 Salı 10:28
  • Livanel'i Kıbrıs'a geliyor03 Mart 2026 Salı 09:35
  • Çağdal Benzine zam olmayacağını açıkladı: Böyle bir beklenti yok03 Mart 2026 Salı 09:00
  • Arıklı: Sığınakların konumunu önceden açıklamak güvenlik riski03 Mart 2026 Salı 08:59
  • Genel Sekreterliğe Cansu N. Nazlı Seçildi02 Mart 2026 Pazartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti