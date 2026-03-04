1’inci Devre Yedek Subaylık için son yoklama tarihi 9 Mart

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2026 yılı 49’uncu dönem 1’inci Devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, 6 Mart tarihine kadar müracaat edeceklerin son yoklamalarının 9 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

GKK açıklamasına göre yoklamalar 08.30 – 16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, Güv.K. Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak.

Yedek Subay aday adaylarının yoklama tarihinde şu müracaat belgelerini asılları ile beraberinde bulundurması gerekiyor:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgah belgesi, maaş hesap bilgilerini içeren banka dekontu, PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, sağlık problemi olanların rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu”

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar yoklama kaçağı durumuna düşecek; haklarında yasal işlem başlatılacak.

Yükümlüler, bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecek.