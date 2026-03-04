İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'a: Korkmuyoruz, savaşın suç ortağı olmayacağız

Geride kalan günlerde İspanya, ABD'nin kendi askeri üslerini İran'a karşı kullanmasını yasakladı. Madrid ve Washington arasındaki ilişkiler bu karar sonrası gerilirken ABD Başkanı Trump İspanya için 'Eğer İspanya, radikal terör rejiminin yanında durmaya ve müttefiklerine sırt çevirmeye devam ederse, bedelini çok ağır öder. İspanya ile olan tüm ticareti kesmeyi, gümrük vergilerini zirveye çıkarmayı ve her türlü ekonomik iş birliğini askıya almayı ciddi şekilde değerlendiriyorum. Ya bizimlesiniz ya da teröristlerle' sözlerini kullandı.

Trump ayrı yaptığı bir başka açıklamada ise 'Gelir kullanırız hiçbir şey yapamazlar' şeklinde de konuştu.

El Pais'in haberine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yoğunlaştırdığı bir dönemde Trump'a bir kez daha yanıt verdi.

“Uluslararası hukukun çöküşüne hayır. Dünyanın sorunlarını bombalarla çözebileceği anlayışına hayır. Geçmişin hatalarının tekrarlanmasına hayır. Özetle İspanya hükümetinin pozisyonu dört kelimeyle ifade edilir: Savaşa hayır” diyen Sanchez, ABD, İsrail ve İran’dan “çok geç olmadan” çatışmaları durdurmalarını talep etti.

Sanchez, “Bir hukuksuzluğa başka bir hukuksuzlukla karşılık verilemez. İnsanlığın en büyük felaketleri böyle başlar” ifadelerini kullandı.

Trump’ın tehdidine yanıt: Korkmuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İspanya’nın İran konusundaki tutumu nedeniyle “ticareti kesmekle” tehdit etmesine de değinen Sanchez, olası yaptırımlardan çekinmediklerini söyledi.

“Demokrasilerin ve uluslararası saygının yıkıntılar arasından doğacağını düşünmek saflıktır. Körü körüne ve hizmetkar bir şekilde bir çizgiyi takip etmenin liderlik olduğunu sanmak da öyle” diyen Sanchez, İspanya’nın ekonomik, kurumsal ve ahlaki gücüne güvendiklerini vurguladı.

“Dünya için kötü ve değerlerimize aykırı bir şeye, herhangi bir misilleme korkusuyla ortak olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Irak savaşı hatırlatması: Dünya daha güvensiz bir hale geldi

Sanchez, 2003’teki Irak Savaşı’na atıfta bulunarak, o dönemde ABD yönetiminin dünyayı “kitle imha silahlarını ortadan kaldırma ve küresel güvenliği sağlama” gerekçesiyle savaşa sürüklediğini hatırlattı.

Sanchez Irak müdahalesinin terörizmin artmasına, enerji fiyatlarının yükselmesine ve daha güvensiz bir dünyaya yol açtığını belirtti.

İran’daki mevcut savaşın sonuçlarını öngörmenin erken olduğunu belirten İspanya Başbakanı, ancak bu çatışmanın “daha adil bir uluslararası düzen, daha yüksek maaşlar, daha iyi kamu hizmetleri ya da daha sağlıklı bir çevre getirmeyeceğinden” emin olduğunu ifade etti.

'İran rejimini de reddediyoruz, savaşı da'

Sanchez, İran’daki Ayetullah rejimini ve kadınlara yönelik baskıları açıkça kınadıklarını söyledi.

“Vatandaşlarını, özellikle kadınları acımasızca bastıran ve öldüren İran rejimini reddediyoruz. Aynı zamanda bu savaşı da reddediyoruz ve diplomatik, siyasi bir çözüm çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Şiddetin çözüm olmadığını vurgulayan Sanchez, “Birçok kişinin kaçınılmaz gördüğü şiddet sarmalı aslında önlenebilir. İnsanlık hem ayetullahların köktendinciliğini hem de savaşın sefaletini geride bırakabilir” ifadelerini kullandı.

Bölgede son durum ne?

ABD ve İsrail’in cumartesi günü başlattığı bombardıman kampanyasında şu ana kadar 1.000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) verilerine göre ölü sayısı hızla artıyor.

Son saatlerde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını artırdığı, Tahran yönetiminin ise İsrail ve Washington’un Körfez’deki müttefiklerine füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiği aktarıldı.

Gece saatlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’da yeniden saldırı alarmı verilirken, İsrail ordusu Lübnan’dan atılan roketler ve İran kaynaklı füzeler tespit edildiğini duyurdu. İsrail ayrıca İran’a yönelik “geniş çaplı” bir saldırı dalgası başlattığını ve Beyrut’a yeni bombardımanlar düzenlediğini açıkladı.

Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentinde, İsrail ile Hizbullah milisleri arasındaki çatışmalarda en az dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AB'den kararlı duruş

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Trump’ın açıklamalarına karşı kararlı olunması gerektiğini söyledi. Ribera, Cadena SER radyosuna verdiği demeçte, “Grönland konusunda benzer bir durum gördük. Önemli olan kararlı kalmak” ifadelerini kullandı.

Madrid yönetimi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde barış ve diplomasi vurgusunu yineleyerek, İspanya’nın mevcut çatışmada savaş karşıtı çizgisini sürdüreceğini açıkladı.