  • BIST 12433.5
  • Altın 7610.33
  • Dolar 43.9501
  • Euro 51.5416
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail askerleri kara harekatı için Lübnan sınırını geçti!

Lefkoşa'daki Amerikan Büyükelçiliğinde alarm

» »
Şüpheli bir cismi engellemek için F-16'lar havalandı
Lefkoşa'daki Amerikan Büyükelçiliğinde alarm

İran’a ait bir kamikaze insansız hava aracının, Kıbrıs’taki Birleşik Krallık üslerinden RAF Akrotiri’ye yönelik saldırı girişiminde bulunduğu, ayrıca Kıbrıs’a doğru ilerleyen diğer insansız hava araçlarının da tespit edilerek engellendiği bildirildi.

Rum Güvenlik kaynaklarından Politis Gazetesi'nin elde ettiği bilgilere göre, son günlerde art arda yaşanan bu gelişmeler bölgede tansiyonu yükseltirken, en az üç ülkenin silahlı kuvvetleri alarma geçti.

Kıbrıs çevresinde çok uluslu bir hava savunma hattı oluşturulması için koordinasyon sağlandığı, farklı ülkelerden gönderilen askeri unsurların olası tehditlere karşı konuşlandırıldığı belirtildi. Yetkililer, özellikle insansız hava araçlarına karşı güçlü bir uçaksavar ve hava savunma ağı kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bölgedeki askeri hareketliliğin önleyici tedbir kapsamında değerlendirildiği kaydedilirken, güvenlik önlemlerinin bir süre daha artırılmış şekilde sürdürüleceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Asfaltlama Duyurusu24 Şubat 2026 Salı 09:14
  • Haspolat ile Taşkent kavşağı arasındaki yol bugün trafiğe kapatılacak24 Şubat 2026 Salı 09:12
  • Meclis önündeki barikatlar kaldırıldı23 Şubat 2026 Pazartesi 13:32
  • Sıla Usar İncirli’den Meclis Girişi Tepkisi23 Şubat 2026 Pazartesi 11:21
  • Gönyeli’de apartman dairesinde yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı15 Şubat 2026 Pazar 10:52
  • Lefkoşa Türk Belediyesi'nin çam kese böceğiyle mücadelesi sonuç verdi: Şikâyetler 9’a düştü11 Şubat 2026 Çarşamba 12:41
  • Lefkoşa Maratonu 10 ve 21 Kilometre Koşularına  Erken Kayıtlar Başladı10 Şubat 2026 Salı 11:00
  • Park halindeki araçlara çarptı07 Şubat 2026 Cumartesi 11:34
  • LTB’den Asfaltlama Duyurusu05 Şubat 2026 Perşembe 19:06
  • Lefkoşa'da eğlence mekanında kavga!01 Şubat 2026 Pazar 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti