Lefkoşa'daki Amerikan Büyükelçiliğinde alarm

Şüpheli bir cismi engellemek için F-16'lar havalandı

İran’a ait bir kamikaze insansız hava aracının, Kıbrıs’taki Birleşik Krallık üslerinden RAF Akrotiri’ye yönelik saldırı girişiminde bulunduğu, ayrıca Kıbrıs’a doğru ilerleyen diğer insansız hava araçlarının da tespit edilerek engellendiği bildirildi.

Rum Güvenlik kaynaklarından Politis Gazetesi'nin elde ettiği bilgilere göre, son günlerde art arda yaşanan bu gelişmeler bölgede tansiyonu yükseltirken, en az üç ülkenin silahlı kuvvetleri alarma geçti.

Kıbrıs çevresinde çok uluslu bir hava savunma hattı oluşturulması için koordinasyon sağlandığı, farklı ülkelerden gönderilen askeri unsurların olası tehditlere karşı konuşlandırıldığı belirtildi. Yetkililer, özellikle insansız hava araçlarına karşı güçlü bir uçaksavar ve hava savunma ağı kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bölgedeki askeri hareketliliğin önleyici tedbir kapsamında değerlendirildiği kaydedilirken, güvenlik önlemlerinin bir süre daha artırılmış şekilde sürdürüleceği öğrenildi.