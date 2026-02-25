Kaymaklı’ya Yeni Geçiş Noktası İçin Yeşil Işık: Harmancı’dan Ortak Eylem Mesajı

Mehmet Harmancı, Lefkoşa’daki belediye başkanları olarak uzun süredir birçok konuda ortak fikirler geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, Lefkoşa’nın güneyindeki belediye başkanı Charalambos Prountzos’un Kaymaklı’da yeni bir geçiş noktası açılmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Harmancı yaptığı açıklamada, söz konusu geçiş noktasının uzun süredir tartışılan alternatif projeler arasında yer aldığını vurgulayarak, iki toplumun buluşabileceği her noktada iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ara bölgede ortak projelere de dikkat çeken Harmancı, güneş enerjisi santralleri konusunda kalıcı bir çözüm bulunana kadar yeni modeller geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda her iki topluma da fayda sağlayacak ortak formüller üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Harmancı, ortak çalışmalar konusunda kararlı olduklarını belirterek, ilgili başlıklarda ortak eylem geliştirme noktasında tereddüt göstermeyeceklerini ifade etti.