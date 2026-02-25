  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Kaymaklı’ya Yeni Geçiş Noktası İçin Yeşil Işık: Harmancı’dan Ortak Eylem Mesajı

» »
Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın güneyindeki belediye başkanı Charalambos Prountzos’un Kaymaklı’da yeni bir geçiş noktası açılmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Kaymaklı’ya Yeni Geçiş Noktası İçin Yeşil Işık: Harmancı’dan Ortak Eylem Mesajı

Mehmet Harmancı, Lefkoşa’daki belediye başkanları olarak uzun süredir birçok konuda ortak fikirler geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, Lefkoşa’nın güneyindeki belediye başkanı Charalambos Prountzos’un Kaymaklı’da yeni bir geçiş noktası açılmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Harmancı yaptığı açıklamada, söz konusu geçiş noktasının uzun süredir tartışılan alternatif projeler arasında yer aldığını vurgulayarak, iki toplumun buluşabileceği her noktada iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ara bölgede ortak projelere de dikkat çeken Harmancı, güneş enerjisi santralleri konusunda kalıcı bir çözüm bulunana kadar yeni modeller geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda her iki topluma da fayda sağlayacak ortak formüller üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Harmancı, ortak çalışmalar konusunda kararlı olduklarını belirterek, ilgili başlıklarda ortak eylem geliştirme noktasında tereddüt göstermeyeceklerini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli’de apartman dairesinde yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı15 Şubat 2026 Pazar 10:52
  • Lefkoşa Türk Belediyesi'nin çam kese böceğiyle mücadelesi sonuç verdi: Şikâyetler 9’a düştü11 Şubat 2026 Çarşamba 12:41
  • Lefkoşa Maratonu 10 ve 21 Kilometre Koşularına  Erken Kayıtlar Başladı10 Şubat 2026 Salı 11:00
  • Park halindeki araçlara çarptı07 Şubat 2026 Cumartesi 11:34
  • LTB’den Asfaltlama Duyurusu05 Şubat 2026 Perşembe 19:06
  • Lefkoşa'da eğlence mekanında kavga!01 Şubat 2026 Pazar 12:04
  • LTB’nin asfaltlama çalışmaları Yenişehir’de sürüyor30 Ocak 2026 Cuma 14:19
  • LTB’nin Haspolat Arıtma Tesisi’ne Güneş Enerjisi Sistemi kurma çalışmaları devam ediyor29 Ocak 2026 Perşembe 12:45
  • LTB'den 3 Farklı Bölgede Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Duyurusu29 Ocak 2026 Perşembe 12:44
  • Kamuda yetkili 5 sendika bu kez de Terminal'den Turizm Bakanlığı'na yürüyecek29 Ocak 2026 Perşembe 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti