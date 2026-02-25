  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Merit tavla turnuvası büyük ilgi gördü

» »
Merit Otellerinin tavla turnuvaları arasında yer alan, Merit Poker Classic kapsamında düzenlenen Backgammon Championship 2026, 19–23 Şubat tarihleri arasında Merit Royal Diamond Hotel’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Merit tavla turnuvası büyük ilgi gördü

18 Şubat’ta başlayan kayıt ve eleme sürecinin ardından turnuva, uluslararası ölçekte güçlü bir rekabete sahne oldu.

Tavla turnuvasına 12 farklı ülkeden toplam 130 oyuncu katıldı. Türkiye 49 oyuncu ile en yüksek katılımı sağlarken; İran, İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden gelen oyuncular turnuvaya belirgin bir bölgesel güç kazandırdı.

Ana kategoride 105 kayıt alınırken, turnuva süresince düzenlenen 23 özel ödül etabı oyunculara ayrı bir heyecan yaşattı. Katılımcılar arasında 5 kadın oyuncunun yer alması ise organizasyonun çeşitliliğini ortaya koydu.

 

Geçen Yıla Göre Dikkat Çekici Artış

2026 organizasyonu, geçtiğimiz yıla göre önemli bir büyüme gösterdi.

Ana kategoride geçen yıl 78 katılımcı yer alırken, bu yıl sayı 105’e yükseldi. Ödül havuzundaki artış da turnuvaya olan ilginin somut göstergelerinden biri oldu.

Merit Middle East Grand Prix Invitation kapsamında gerçekleşen şampiyona, Ortadoğu merkezli uluslararası tavla takviminde önemli bir organizasyon olarak konumunu güçlendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün ve yarın yağmur bekleniyor25 Şubat 2026 Çarşamba 09:43
  • Erhürman: Karma evlilik konusundaki gelişmeleri ve verileri sunduk; her toplantıda gündeme getiriyoruz24 Şubat 2026 Salı 16:33
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden Ramazan Çağrısı: “BEKLEMEYE NE GEREK VAR?”24 Şubat 2026 Salı 12:18
  • Döviz güne nasıl başladı?24 Şubat 2026 Salı 09:55
  • “Fiber Optik Protokolü” Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi!24 Şubat 2026 Salı 09:10
  • Ticaret Odası'ndan ek protokol ve endişelerin giderilmesi çağrısı23 Şubat 2026 Pazartesi 21:26
  • Gazimağusa’da Denetim 3 İşletmeye Ceza, 3 İşletmede Tarihi Geçmiş Ürün Tespiti23 Şubat 2026 Pazartesi 21:22
  • TDP: Dayatmaya Geçit Yok, Protokol Geri Çekilsin23 Şubat 2026 Pazartesi 17:31
  • Haspolat ile Taşkent kavşağı arasındaki yol yarın trafiğe kapatılacak23 Şubat 2026 Pazartesi 16:47
  • Denktaş: Türk Telekom’un yeniden bir başka yabancı ülkeye satılmayacağını bize kim garanti edebilir?23 Şubat 2026 Pazartesi 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti