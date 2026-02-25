Gıda Mühendisleri Odası: Gıda denetimleri, gıda mühendislerinin katkısıyla yapılmalı

  • BIST 12433.5
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, belediyeler tarafından yapılan gıda denetimlerinin gıda mühendislerinin katkısıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Oymen, belediyeler tarafından gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, üretim süreçlerinin analiz edilmesi, gıda güvenliği risklerinin belirlenmesi, çapraz bulaşma ihtimallerinin analiz edilmesi ve mevzuata uygunluğunun teknik olarak incelenmesinin uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu söyledi.

Gıda denetimlerinin, gıda güvenliği risklerini değerlendirme yetkinliğine sahip teknik uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade eden Oymen, gıda mühendislerinin denetim süreçlerinde yer almasının bilimsel temele dayalı, sürdürülebilir ve güvenilir bir denetim mekanizmasının oluşturulmasını sağlayacağını kaydetti.

Gazimağusa Belediyesi sınırlarında denetimlerin Gıda Mühendisleri Odası işbirliğinde yürütüldüğüne işaret eden Oymen, "Yerel yönetimlerde gıda mühendisi istihdamı ve denetim süreçlerine aktif katılımı, halk sağlığının etkin şekilde korunmasının temel şartıdır. Bu kapsamda, Gazimağusa Belediyesi ile yürütülen iş birliği ve Gıda Mühendisi istihdam eden belediyelerin uygulamaları, gıda güvenliğinin sağlanmasında doğru ve örnek bir model oluşturmaktadır" dedi.

