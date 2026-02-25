  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Yarın yer yer sağanak bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar yer yer sağanak yağmur, cuma günü fırtınamsı rüzgâr ve cumartesi sabah saatlerinde don beklendiğini açıkladı; hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 13–16 derece dolaylarında seyredecek.
Yarın yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının, 13–16 santigrat derece dolaylarında seyredeceğini ve yarın sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesine göre, yarın ve cuma günleri yer yer fırtınamsı rüzgâr; cumartesi sabah saatleri ise yer yer don bekleniyor.

Rapora göre, bölge periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın, parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu; cuma günü ise az bulutlu olacak.

Cumartesi günü, parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don hadisesi bekleniyor; Pazar ve pazartesi günleri az bulutlu, öğle saatleri çok bulutlu; salı ve çarşamba günleri ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 13–16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, perşembe ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar25 Şubat 2026 Çarşamba 09:48
  • Dövizde güne nasıl başladı?25 Şubat 2026 Çarşamba 09:44
  • Bugün ve yarın yağmur bekleniyor25 Şubat 2026 Çarşamba 09:43
  • Erhürman: Karma evlilik konusundaki gelişmeleri ve verileri sunduk; her toplantıda gündeme getiriyoruz24 Şubat 2026 Salı 16:33
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden Ramazan Çağrısı: “BEKLEMEYE NE GEREK VAR?”24 Şubat 2026 Salı 12:18
  • Döviz güne nasıl başladı?24 Şubat 2026 Salı 09:55
  • “Fiber Optik Protokolü” Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi!24 Şubat 2026 Salı 09:10
  • Ticaret Odası'ndan ek protokol ve endişelerin giderilmesi çağrısı23 Şubat 2026 Pazartesi 21:26
  • Gazimağusa’da Denetim 3 İşletmeye Ceza, 3 İşletmede Tarihi Geçmiş Ürün Tespiti23 Şubat 2026 Pazartesi 21:22
  • TDP: Dayatmaya Geçit Yok, Protokol Geri Çekilsin23 Şubat 2026 Pazartesi 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti