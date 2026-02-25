  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Girne - Alsancak Çevre Yolu’nda Trafik Kazası

» »
Girne - Alsancak Çevre Yolu’nda Trafik Kazası meydana geldi.
Girne - Alsancak Çevre Yolu’nda Trafik Kazası

 25.02.2026 tarihinde, saat 14:30 raddelerinde, Girne - Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7 kilometreleri arasında,  Onur GÜLDEMİR (E-19) yönetimindeki JP 674 plakalı  salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu  direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından çıkıp yolu ikiye ayıran ve orta refüjü çevreleyen bordür taşlarına ve çelik bariyerlere çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan JP 674 plakalı araç o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden  Mahmut Burak ÖZBEK (E-44) yönetimindeki RC 448 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan RC 448 plakalı araç yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu hafif yaralanan RC 448 plakalı araç sürücüsü Mahmut Burak ÖZBEK kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 659 sürücü rapor edildi, 24 araç trafikten men edildi25 Şubat 2026 Çarşamba 16:22
  • Merit tavla turnuvası büyük ilgi gördü25 Şubat 2026 Çarşamba 15:53
  • Koçak’ın ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 6 ay hapis cezası!25 Şubat 2026 Çarşamba 15:40
  • Kamuda örgütlü beş sendika yürüyüş düzenledi25 Şubat 2026 Çarşamba 09:54
  • ABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar25 Şubat 2026 Çarşamba 09:48
  • Dövizde güne nasıl başladı?25 Şubat 2026 Çarşamba 09:44
  • Bugün ve yarın yağmur bekleniyor25 Şubat 2026 Çarşamba 09:43
  • Erhürman: Karma evlilik konusundaki gelişmeleri ve verileri sunduk; her toplantıda gündeme getiriyoruz24 Şubat 2026 Salı 16:33
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden Ramazan Çağrısı: “BEKLEMEYE NE GEREK VAR?”24 Şubat 2026 Salı 12:18
  • Döviz güne nasıl başladı?24 Şubat 2026 Salı 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti