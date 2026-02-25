Girne - Alsancak Çevre Yolu’nda Trafik Kazası

25.02.2026 tarihinde, saat 14:30 raddelerinde, Girne - Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7 kilometreleri arasında, Onur GÜLDEMİR (E-19) yönetimindeki JP 674 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından çıkıp yolu ikiye ayıran ve orta refüjü çevreleyen bordür taşlarına ve çelik bariyerlere çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan JP 674 plakalı araç o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mahmut Burak ÖZBEK (E-44) yönetimindeki RC 448 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan RC 448 plakalı araç yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu hafif yaralanan RC 448 plakalı araç sürücüsü Mahmut Burak ÖZBEK kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.