Gazimağusa–Lefkoşa ana yolunda 20 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davada karar bugün açıklandı.
Koçak’ın ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl 6 ay hapis cezası!

Koçak’ın ölümüne neden olan sürücü Erhan Çelik, 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Karara tepki gösteren Koçak’ın ailesi İskele Kaza Mahkemesi önüne siyah çelenk koydu.

 

Olay nasıl olmuştu?

20 Ocak 2023 tarihinde saat 04.15 sıralarında, eski Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu Berkel Mobilya önlerinde 59 yaşındaki Erhan Çelik yönetimindeki TKM 157 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yol içerisinde bulunan yaya Gazimağusa’da sakin 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’a çarpmıştı. Koçak, 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

