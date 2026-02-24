Erhürman: Karma evlilik konusundaki gelişmeleri ve verileri sunduk; her toplantıda gündeme getiriyoruz

Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmede karma evliliklerden doğan kişilerin yaşadığı mağduriyetleri yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geldi.

Görüşme, Diagne’nin ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleştirildi. Temas BM himayesinde yapılmazken, iki lider uluslararası kolaylaştırıcılık olmadan ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman, karma evliliklerden doğan kişilerin yaşadığı mağduriyet konusunu da gündeme getirdiğini söyledi. Her görüşmede olduğu gibi bu toplantıda da söz konusu sorunu Hristodulidis’e ilettiğini belirten Erhürman, konuyla ilgili bazı güncel gelişmeler ve verileri de Rum lidere sunduğunu ifade etti.

Erhürman, bir sonraki toplantıda da konunun gündemde tutulacağını kaydederek, Hristodulidis’in iletilen verileri değerlendirerek gerekli incelemeleri yapacağını dile getirdi.