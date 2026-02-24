  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

YDÜ Mali Kriz İddiaları Gündemde

» »
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve bağlı kuruluşlarının mali durumuna ilişkin sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.
YDÜ Mali Kriz İddiaları Gündemde

Üniversitenin finansal açıdan zor bir süreçten geçtiği yönündeki söylemler, özellikle veliler, öğretmenler ve alacaklıların şikâyetleriyle yeniden gündeme geldi.

Yeni Bakış Gazetesindeki habere göre , üniversiteye bağlı bazı okullarda erken tahsilat uygulamalarının başlatıldığı, velilerden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait ücretlerin peşin veya erken taksitlerle talep edildiği öne sürüldü. Kayıt ücretleri ve yıllık ödemelerin normalden daha erken istenmesi, bazı veliler tarafından “nakit akışı sorunu” göstergesi olarak yorumlandı.

Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda ise geçmiş yıllarda dile getirilen çeşitli altyapı ve hizmet sorunları yeniden gündeme taşındı. Kurumun maliyetleri düşürmeye yönelik adımlar attığı iddiaları da kamuoyunda yer buldu.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ait belediye ve elektrik borçlarıyla ilgili iddialar da yeniden tartışılmaya başlandı. Bazı kaynaklar, önceki yıllarda yüksek miktarlarda borçların gündeme geldiğini ve bu süreçte hukuki girişimlerin yaşandığını öne sürdü.

Gazeteye ulaşan bazı kişi ve şirket temsilcileri, üniversiteye bağlı kurumlarla yapılan işlerden doğan alacakların geciktiğini iddia ederek ödemelerde sorun yaşandığını savundu. Buna karşılık üniversite yönetimi ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek banka işlemlerinin düzenli şekilde sürdüğünü ve mali yapının sağlam olduğunu açıkladı.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, kurum hakkında ortaya atılan söylemlerin itibar zedelemeye yönelik olduğu ifade edilirken, finansal süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.

ydu_kriz.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs ve Filistin Arasında Akademik Köprü Kuruldu12 Şubat 2026 Perşembe 19:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yeni Patenti Tescillendi!12 Şubat 2026 Perşembe 09:20
  • Barkan Cem Aykut, Şanlıurfa’dan Rekorlarla Döndü!10 Şubat 2026 Salı 11:29
  • Prof. Dr. Cavit Atalar Uyardı: Kıbrıs’ta Deprem Riski Göz Ardı Edilemez09 Şubat 2026 Pazartesi 13:05
  • Engellilik Hizmetlerinde Dijital Dönüşümün Yol Haritası Çizildi!08 Şubat 2026 Pazar 11:30
  • Ani İşitme Kaybında Zamanla Yarış Şart!05 Şubat 2026 Perşembe 18:13
  • Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Kütüphanesi Kuruyor!04 Şubat 2026 Çarşamba 11:42
  • Yenierenköy İlkokulu Öğrencileri Müzelerde Keşfe Çıktı!26 Ocak 2026 Pazartesi 15:35
  • Yakın Doğu İlkokulu’ndan Fransızcada Yüzde 100 Başarı25 Ocak 2026 Pazar 11:27
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Lisansüstü Programlarda Yüzde 100 Burs Fırsatı!19 Ocak 2026 Pazartesi 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti