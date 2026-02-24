YDÜ Mali Kriz İddiaları Gündemde

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve bağlı kuruluşlarının mali durumuna ilişkin sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

Üniversitenin finansal açıdan zor bir süreçten geçtiği yönündeki söylemler, özellikle veliler, öğretmenler ve alacaklıların şikâyetleriyle yeniden gündeme geldi.

Yeni Bakış Gazetesindeki habere göre , üniversiteye bağlı bazı okullarda erken tahsilat uygulamalarının başlatıldığı, velilerden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait ücretlerin peşin veya erken taksitlerle talep edildiği öne sürüldü. Kayıt ücretleri ve yıllık ödemelerin normalden daha erken istenmesi, bazı veliler tarafından “nakit akışı sorunu” göstergesi olarak yorumlandı.

Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda ise geçmiş yıllarda dile getirilen çeşitli altyapı ve hizmet sorunları yeniden gündeme taşındı. Kurumun maliyetleri düşürmeye yönelik adımlar attığı iddiaları da kamuoyunda yer buldu.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ait belediye ve elektrik borçlarıyla ilgili iddialar da yeniden tartışılmaya başlandı. Bazı kaynaklar, önceki yıllarda yüksek miktarlarda borçların gündeme geldiğini ve bu süreçte hukuki girişimlerin yaşandığını öne sürdü.

Gazeteye ulaşan bazı kişi ve şirket temsilcileri, üniversiteye bağlı kurumlarla yapılan işlerden doğan alacakların geciktiğini iddia ederek ödemelerde sorun yaşandığını savundu. Buna karşılık üniversite yönetimi ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek banka işlemlerinin düzenli şekilde sürdüğünü ve mali yapının sağlam olduğunu açıkladı.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, kurum hakkında ortaya atılan söylemlerin itibar zedelemeye yönelik olduğu ifade edilirken, finansal süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.