Yakın Doğu İlkokulu’ndan Fransızcada Yüzde 100 Başarı

Sertifikalar Büyük Kütüphane’de Takdim Edildi
Yakın Doğu İlkokulu’ndan Fransızcada Yüzde 100 Başarı

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’nın DELF Prim Sınavına katılan Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin tamamı sınavı başarı ile geçerek yüzde 100 başarıya ulaştı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen törende Dr. Suat Günsel Bursu ve Tam Eğitim Bursu’nun kapsamının yükseköğretimi de içerecek şekilde genişletildiği müjdesini de verdi.

Öğrencilerini çok dilli bir eğitim modeliyle geleceğe hazırlayan Yakın Doğu İlkokulu, İngilizcenin yanı sıra sunduğu yoğun Fransızca eğitimiyle önemli bir başarıya imza attı. İngilizcenin yanında haftada 5 ders Fransızca eğitimi alan öğrenciler, Fransa Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan DELF Prim sınavlarında yüzde 100 başarı sağladı. Yakın Doğu İlkokulu’ndan sınava giren 64 öğrencinin tamamı sınavı geçerek Fransızca yeterliliklerini uluslararası geçerliliğe sahip diplomalarla belgeleme başarısı gösterdi.

8–12 yaş arası ilkokul öğrencilerine yönelik olarak uygulanan DELF Prim sınavları; A1.1, A1 ve A2 seviyelerini kapsıyor. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini ölçen bu sınavlar, öğrencilerin Fransızcayı ne düzeyde kullanabildiklerini objektif ve güvenilir bir şekilde ortaya koyuyor. Ömür boyu geçerliliğe sahip DELF Prim diplomaları, öğrencilerin ilerleyen eğitim hayatlarında önemli bir avantaj sunarken, erken yaşta yabancı dil öğrenme motivasyonunu da güçlendiriyor.

Sertifikalar Büyük Kütüphane’de Takdim Edildi

Başarılı öğrencilere DELF Prim sertifikaları, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen törenle takdim edildi. Kortej yürüyüşüyle başlayan tören, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar’ın açılış konuşmalarıyla devam etti.

Tören programı; Yankı Yurtsever’in “Mozzie” adlı piyano dinletisi, Mira Kadam’ın “The Singing Swan” performansı ve Öykü Özmani ile müzik öğretmeni Ayçin Bolçocuk’un “Türk Marşı” yan flüt dinletisiyle renklendi. Velilerin gururla izlediği törende öğrenciler sertifikalarını alkışlar eşliğinde alırken, duygu ve düşüncelerini paylaştıkları kısa mesajlar da programa anlam kattı. Tören, Özay Günsel Haskasap’ın “Chante” adlı şarkı sunumuyla sona erdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Dr. Suat Günsel Bursu ile öğrencilerimizin eğitim hayatlarını, ortaokuldan üniversite mezuniyetine kadar güvence altına alıyoruz.”

Törende yaptığı konuşmada DELF sertifikalarının önemine dikkat çeken Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu belgelerin yalnızca bir yabancı dil sertifikası değil, aynı zamanda uluslararası geçerliliğe sahip, ömür boyu kullanılabilen akademik bir pasaport olduğunu vurguladı. Yakın Doğu Oluşumu’nun eğitimi bir ömrü kapsayan bir yolculuk olarak ele aldığını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu anlayış doğrultusunda Dr. Suat Günsel Bursu’nun kapsamının genişletildiğini de açıkladı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yaklaşık 10 yıldır ortaöğretimde başarıyı ve fırsat eşitliğini destekleyen Dr. Suat Günsel Bursumuz; yeni eğitim dönemi ile birlikte çok daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacak. Aile Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Dr. Suat Günsel Burslu öğrencilerimiz artık; dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesinde lisans eğitimlerini de tam burslu olarak sürdürecek” ifadesini kullandı. Tam Eğitim Bursu’nun da yine yükseköğretimi kapsayacak şekilde genişletildiğini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Böylece öğrencilerimizin eğitim hayatlarını, ortaokuldan üniversite mezuniyetine kadar güvence altına alıyoruz” dedi.

Fatma Coşar: “DELF Prim sınavlarına giren 64 öğrencimizin tamamı başarıya ulaşarak bizlere büyük bir gurur yaşattı.”

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, törende yaptığı konuşmada yabancı dil eğitiminin okulları için uzun vadeli bir vizyon olduğunu vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda, Yakın Doğu İlkokulu’nda Fransızcanın ikinci yabancı dil olarak eğitim programına güçlü bir şekilde entegre edildiğini belirten Coşar, öğrencilerin uluslararası geçerliliğe sahip DELF sınavlarına büyük bir titizlikle hazırlandığını ifade etti. Fatma Coşar, “DELF Prim sınavlarına giren 64 öğrencimizin tamamı başarıya ulaşarak bizlere büyük bir gurur yaşattı” dedi.

Elde edilen başarının arkasında özveriyle çalışan öğretmenler ile her koşulda çocuklarının yanında olan velilerin olduğunu söyleyen Coşar, eğitimde iş birliği ve kararlılığın altını çizdi. Öğrencilere de seslenen Fatma Coşar, “Hepinizi gönülden kutluyorum. Bilginiz ışığınız, özgüveniniz pusulanız olsun. Yolunuz açık, geleceğiniz umutla dolu olsun” ifadelerini kullandı.

DELF Prim Sınavını Kazanarak Diplomalarını Alan Yakın Doğulu Öğrenciler

Ali Özkan Vural

Deniz Demir

Kıvanç Çağman

Sahil Erzeybek

Almina Boyoğlu

Derin Akın

Kuzey Langal

Salih Çelebi

Altan Erdağ

Derin Dilek Denizli

Leyla Günsel Haskasap

Sami Daren Dağdelen

Aral Ali Üstünel

Derin Gülşah Demir

Masal Hoyrat

Selin Işıkgün

Aras Cafoğlu

Derviş Sönmezler

Mehmet Doruk Göksu

Serpil Çelebi

Arel Kaşer

Desen Uzunahmet

Melisa Özentürk

Sevil Gültekin

Armina Aktaşlı

Dünyam Uğurel

Meray Baykent

Su Bade Korel

Asil Nüfal

Ecem Koruer

Mina Gülsüm Taşaner

Suat İrfan Günsel

Ayaz Çakmak

Ekin Dikmen

Mira Kadam

Talin Bayraktar

Ayda Kürşad

Elvin Çatozlular

Mustafa Bozkurt

Toprak Kılıçaslan

Ayşe Aksu

Gülay Üzen

Nefes Soydan

Türkan Günsel

Beyhan Kaynak

Hacer Sarıoğlu

Niyazi Akçin

Yaz Yarman

Cemile Özsezer

Hasan Alp Atılgan

Özay Günsel Haskasap

Yusuf Soğukbulak

Cemre Günsel Haskasap

Hayal Şafak Uzun

Pars Onur Erbekçi

Zara Özpolili

Çınar Çeto

Helin Ezel Güher

Pembe Kofalı

Zehra Azra

Daren Biren

Heves Soydan

Rüzgar Akın

 
