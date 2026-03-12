Anayasa Mahkemesi, Gazimağusa İlahiyat Koleji Protokol'ünü uygun buldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 17 Kasım 2025 tarihli 6’ncı birleşiminde oy çokluğuyla kabul edildiğini hatırlattı.

Öztürkler, ardından Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilen yasanın, Anayasa’nın herhangi bir kuralına aykırı veya uygun olup olmadığı konusunda görüş alınması amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne sunulduğunu belirtti.

Süreçte Anayasa Mahkemesi’nde söz konusu yasayla ilgili görüşmeler yapıldığını ifade eden Öztürkler, sürecin nihayetinde mahkemenin bugün konuya ilişkin görüşünü açıkladığını kaydetti.

Karar duruşmasında Meclis personelinden alınan bilgiye göre Anayasa Mahkemesi’nin görüşünün, söz konusu yasanın Anayasa’ya uygunluğu yönünde olduğunu belirten Öztürkler, mahkemenin bu yöndeki açıklamasının ilgili düzenlemenin hukuki zemininin teyit edilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.