Her İşaret Önemli: Çocuklarda Kanserin İlk Sinyalleri

Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı, tedavi yaklaşımları ve yanlış uygulamalardan kaçınmanın önemi Doç. Dr. Kudret Çağlar’ın sunumu ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ele alındı.
Her İşaret Önemli: Çocuklarda Kanserin İlk Sinyalleri

Dünyanın ilk beş yüz üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kanser ve Genetik Araştırma Merkezi, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda düzenlenen “Çocuklarda Kanser Hastalığı: Ne Yapmalıyız, Ne Yapmamalıyız?” başlıklı etkinlik, çocukluk çağı kanserlerinde doğru yaklaşımların ve önleyici tedbirlerin ele alındığı bilimsel bir program olarak gerçekleştirildi. Güncel bilgiler ve deneyimlerle zenginleştirilen etkinlik, yönlendirici bir eğitim platformu oluşturdu.

Etkinliğin moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Duygu Rüstem üstlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun katılımla yapılan etkinlikte; konuşmacı olarak ise Çocuk Onkolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar yer aldı. Çocuklarda kanser türleri, kanser belirtileri, tanı sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve tedavi yaklaşımları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktaran Doç. Dr. Çağlar, olası yanlış uygulamalardan kaçınmanın önemine de değindi.

Çocukluk çağı kanserlerine bilimsel yol haritası...

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sunumda Doç. Dr. Kudret Çağlar, pediatrik onkolojiye giriş, kanserde temel kavramlar, tümör gelişim süreci, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin özellikleri ile kanserin genetik ve çevresel nedenleri hakkında bilgiler verdi. Sunumda ayrıca çocukluk çağı kanserlerinin sınıflandırılması ve görülme sıklıkları, lösemi ve lenfomalar ile beyin tümörleri ele alınırken; çocuklarda kanseri düşündüren belirtiler ve ayırıcı tanı süreçleri de anlatıldı. Sunumun devamında ise Doç. Dr. Çağlar, kansızlığı olan hastaya yaklaşım, lenfadenopati değerlendirmesi, mediastinal ve abdominal kitlelere yaklaşım, nöroblastom, testis ve kemik tümörleri, retinoblastom ile pediatrik hastalarda muayene ve klinik değerlendirme başlıklarını katılımcılarla paylaştı.

Doç. Dr. Kudret Çağlar: “Geçmeyen kemik ağrıları, sürekli tekrarlayan ateş, nedeni açıklanamayan kansızlık mutlaka dikkate alınmalı!”

Çocuk Onkolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinde erken farkındalığın tanı ve tedavi sürecinde belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, bazı belirtilerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Çocuklarda uzun süren ateş, geçmeyen kemik ağrıları, açıklanamayan halsizlik ve solukluk, boyun ya da vücudun farklı bölgelerinde büyüyen lenf bezleri ile karında ele gelen kitlelerin kanser açısından uyarıcı olabileceğini belirten Doç. Dr. Çağlar, “Çocukluk çağı kanserleri erişkinlere göre daha nadir görülse de erken tanı konulduğunda tedavi başarı oranları oldukça yüksektir” dedi.

Tanı sürecinde doğru klinik değerlendirmenin büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Çağlar, çocuklarda özellikle lösemi, lenfoma ve beyin tümörlerinin en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirterek bu hastalıkların zaman zaman enfeksiyon veya farklı sağlık sorunlarıyla karıştırılabildiğine dikkat çekti. “Örneğin geçmeyen kemik ağrıları, sürekli tekrarlayan ateş, nedeni açıklanamayan kansızlık veya antibiyotik tedavisine rağmen küçülmeyen lenf bezleri mutlaka dikkatle değerlendirilmelidir” diyen Doç. Dr. Çağlar, bu tür durumlarda gecikmeden uzman görüşüne başvurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocuk hastaların değerlendirilmesinde ayrıntılı hikaye ve fizik muayenenin temel olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çağlar, “Pediatride en önemli yaklaşım; hastanın şikayetini, hikayesini ve muayenesini doğru değerlendirmektir. Bazen ilk görüşte kesin tanı koymak mümkün olmayabilir ancak önemli olan yanlış tanı koymamak ve hastayı yakından takip etmektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca karında veya vücudun herhangi bir bölgesinde ele gelen kitleler, açıklanamayan nörolojik bulgular ve uzun süre devam eden lenfadenopatilerin mutlaka pediatrik onkoloji açısından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

