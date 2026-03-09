  • BIST 12433.5
  • Altın 7231.35
  • Dolar 44.0845
  • Euro 50.887
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 10’uncu gün

Gıda Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Oymen seçildi

» »
Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığına yeniden Beste Oymen seçildi.
Gıda Mühendisleri Odası başkanlığına yeniden Oymen seçildi

Yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu, cumartesi günü KTÖS binasında gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığı’nın oluşturulması sonrasında Faaliyet Raporu okundu ve Mali Rapor okunup aklandı.

Oymen’in, Gıda Mühendisleri Odası’na yeniden başkan seçildiği Genel Kurul’da, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri; Hülya Hüseyin, Mustafa Emindayı, Selin Akmal ve Vedia Artemel, Oda Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine Rabia İltuş, Yağmur Özçelebi, Kısmet Baştürk ve Eda Nur Meydan seçildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine de Oya Fedai ve Mustafa Akçaba getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kurucu Meclis Üyesi Salih Coşar hayatını kaybetti08 Mart 2026 Pazar 11:35
  • Gönyeli'de bugün ikinci ölümlü trafik kazası08 Mart 2026 Pazar 11:33
  • LTB ve KAYAD iş birliğiyle kadınların yaşam hikâyeleri “Ev’den Sahne’ye” taşındı07 Mart 2026 Cumartesi 15:12
  • Rum basını yazdı: Şap hastalığı yayılmayı sürdürüyor07 Mart 2026 Cumartesi 14:34
  • Eczacılar Birliği, Kamran Aziz’i vefatının 9’uncu yılında kabri başında andı07 Mart 2026 Cumartesi 12:29
  • YKP’nin 16. Kurultayı 7 Mart’ta06 Mart 2026 Cuma 18:50
  • Afet Ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ilk kamp toplantısını gerçekleştirdi06 Mart 2026 Cuma 16:44
  • Çeler: Barış güvercinini yeniden uçurmak boynumuzun borcudur06 Mart 2026 Cuma 16:41
  • Starmer: İngiltere Kıbrıs’ı korumak için her türlü önlemi aldı06 Mart 2026 Cuma 09:15
  • Son cemre toprakla buluştu05 Mart 2026 Perşembe 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti