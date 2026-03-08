Cem Özdemir Almanya'da eyalet başbakanlığı seçimini kazandı

  • BIST 12433.5
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bugün yapılan parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cem Özdemir'in başbakan adayı olduğu Yeşiller birinci parti.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bugün yapılan parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Eyaletin geleceğine yön verecek seçimlerde Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) adayı Manuel Hagel ile Yeşiller Partisi'nin deneyimli ismi Cem Özdemir arasında çekişmeli bir yarış yaşandı.

Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF'in yayımladığı ilk tahminlere göre Yeşiller Partisi yüzde 31,5 ile 32 arasında oy alarak seçimlerde birinci sıraya yerleşti. CDU'nun oy oranı ise yüzde 29 ile 30,5 arasında ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki farkın sınırlı olduğu, ancak Yeşiller'in yarışı önde götürdüğü görüldü.

Anketlere göre sağ popülist parti AfD yüzde 17,5–18 bandında kalarak üçüncü sırada yer aldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 5,5 oy oranıyla dördüncü sıraya gerilerken, FDP ve Sol Parti'nin (Die Linke) her biri yüzde 4,5 seviyesinde ölçüldü.

Almanya saati ile 19.59 itibarıyla partilerin aldıkları oy oranları şöyle sıralandı:

Yeşiller: Yüzde 30,4

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU): Yüzde 29,7

Sosyal Demokrat Parti (SPD): Yüzde 5,6

Hür Demokrat Parti (FDP): Yüzde 4,4

Almanya için Alternatif (AfD): Yüzde 18,6

Sol Parti: Yüzde 4,3

CDU'lu adaydan Yeşiller'e ve Cem Özdemir'e kutlama

CDU'nun Başbakan adayı Manuel Hagel seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde, ilk projeksiyonların doğrulanması hâlinde hükümeti kurma görevinin Yeşiller'de olduğunu söyledi. ZDF'e konuşan Hagel, "Eğer sonuçlar bu şekilde teyit edilirse hükümeti kurma görevi Yeşiller'de. Top artık onların sahasında" ifadelerini kullandı. Hagel ayrıca, "Yeşiller belirgin şekilde oyunu artırdı. Partiye ve Özdemir'e şahsen tebriklerimi iletiyorum" diye konuştu. 

Hagel, seçim hedeflerine ulaşamadıklarını da belirterek, "Baden-Württemberg'de en güçlü parti olmak istiyorduk. Görünen o ki bu gerçekleşmedi. Bu kampanyanın sorumluluğu bana ait" dedi. 

Yeşiller'in seçim zaferi kesinleşirse Cem Özdemir ülkenin ilk Türkiye kökenli eyalet başbakanı olacak.

Oy sayım işlemleri devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. 

