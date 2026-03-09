  • BIST 12433.5
Güzelyurt Kaymakamlığı Mevlevi Atış Alanı’na girilmemesini istedi

Güzelyurt Kaymakamlığı, 2-5 Mart tarihleri arasına yapılan atışlar nedeniyle Mevlevi Atış Alanı’nda patlamamış mühimmat olabileceği uyarısında bulunarak sivil halkın atış alanına girmemesini istedi.
Güzelyurt Kaymakamlığı Mevlevi Atış Alanı’na girilmemesini istedi

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Mevlevi Atış Alanı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli silahlarla atışların icra edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu faaliyetler kapsamında atış öncesi ve sonrasında gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtilen açıklamada, “Ancak atış alanının uzun yıllardır kullanılıyor olması nedeniyle sahada patlamamış mühimmat veya kör giden mühimmat bulunma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırılamayacağı belirtilmektedir.” denildi.

 

