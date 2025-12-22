  • BIST 11310.91
Narenciye Üreteciler Birliği bugün eylem ateşini yakacak

Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciye sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle bugün saat 16.00’da Güzelyurt’ta, Birlik lokali önünde yakılacak “eylem ateşi” ile süresiz eylem başlatacaklarını açıkladı.
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciye sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle bugün 16.00'da Güzelyurt’ta süresiz eylem başlatacaklarını açıkladı.

Alioğlu, gün içerisinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile görüşeceklerini, yapılan ilk temasların olumlu geçtiğini belirterek, buna rağmen üreticinin yaşadığı mağduriyetler nedeniyle eylem kararının sürdüğünü ifade etti. Eylemin, bugün saat 16.00’da Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği lokali önünde yakılacak “eylem ateşi” ile başlayacağını söyledi.

“Siyaset değil, üretim yapmaya çalışıyoruz” diyen Alioğlu, narenciye üreticileri ile vatandaşları eyleme katılmaya çağırdı. “Narenciye ateşine bir el de sen ver” ifadelerini kullanan Alioğlu, doğru için bedel ödenecekse bunu göze aldıklarını belirterek, üreticinin emeğine ve geleceğine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Cypruvex ile yaptıkları toplantıda ortaya çıkan olumsuz tablonun eylem kararını güçlendirdiğini belirten Alioğlu, üreticinin üretim yapmaktan değil; ilgisizlikten, güvensizlikten, istikrarsızlıktan, plansızlıktan ve ayrımcılıktan korkar hale geldiğini söyledi.

Narenciye Koordinasyon Kurulu’nun aktif hale getirilmemesini, kasalı ürünlerin yurt dışına çıkışına katkı sağlanmamasını ve üretici için rekabet ortamı oluşturulmamasını eleştiren Alioğlu, bu koşulların devam etmesi halinde ülkede narenciye üretiminin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Alioğlu, Cypruvex’in üretici için piyasada rekabet gücü oluşturması gerektiğini belirterek, sektörle ilgili sorunların çözümü için somut ve kalıcı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Süresiz eylemin, üreticinin sesini duyurmak ve narenciye sektörünün geleceğine sahip çıkmak amacıyla başlatılacağını kaydeden Alioğlu, tüm üreticilerin katılımının elzem olduğunu dile getirdi.

