Başbakan Yardımcılığı’ndan Koop'da eksik maaş açıklaması

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Koop-Süt, Binboğa Yem ve Zirai Levazım’da maaşların eksik ödendiğine ilişkin haberler üzerine hükümet adına açıklama yaparak, istihdamın korunması ve çalışanların işten çıkarılmaması amacıyla personelden sınırlı fedakârlık istendiğini; eksik ödemelerin ise kooperatiflerin mali durumlarındaki iyileşmeye paralel olarak daha sonra ödeneceğini açıkladı.

Açıklamada, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Koop-Süt), Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Binboğa Yem) ile Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd.’nin (Zirai Levazım) daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve kendilerine yüklenen görevi yerine getirebilmesi amacıyla bir eylem planı hazırlanarak uygulamaya konduğu vurgulandı.