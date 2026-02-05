  • BIST 12433.5
Bakanlar Kurulu, Macaristan uyruklu Bela Dienes’i “yasaklı göçmen” ilan etti
Yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, ulusal ve uluslararası arama kaydı bulunan, kamu düzeni ve devlet güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Macaristan uyruklu Bela Dienes’i “yasaklı göçmen” ilan etti.

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nün raporu doğrultusunda Macaristan uyruklu Bela Dienes’i “yasaklı göçmen” ilan etti. 25 Ağustos 1958 doğumlu Dienes hakkında, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda “bütçe dolandırıcılığı” suçundan Budapeşte Metropolit Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldığı ve hem ulusal hem uluslararası arama kaydı bulunduğu belirtildi.

Kararda, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Dienes’in kamu düzeni, yönetsel düzen veya genel ahlak için tehlike oluşturacak davranışlarda bulunduğu; KKTC halkı ve Devletine karşı düşmanlık uyandırabileceği ya da Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılığı taşıdığı değerlendirmelerine yer verildi.

Tüm bulgular ışığında Bela Dienes’in yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.

