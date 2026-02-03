AB’den şap hastalığıyla mücadeleye 500 bin doz aşı desteği

Avrupa Birliği (AB), şap hastalığının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara destek kapsamında, AB antijen bankasından 500 bin doz şap hastalığı aşısı temin ediyor.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, kapsamlı kontrol ve önleme stratejisi çerçevesinde önümüzdeki haftalarda uygulanması planlanan aşılarla, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve duyarlı tüm hayvanların aşılanması hedefleniyor.

Açıklamada, geçen yıl Aralık ayında Yeniboğaziçi köyünde görülen şap hastalığının ardından komisyon tarafından karar alındığı ve bu süreçte yerel organların; karantina uygulamaları, hayvan hareketlerinin kısıtlanması, dezenfeksiyon çalışmaları ve biyogüvenlik önlemleri gibi çeşitli tedbirleri hayata geçirdiği belirtildi.

AB’nin, Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında tanı testleri, test sarf malzemeleri, dezenfektanlar, koruyucu giysiler ve diğer temel ekipmanları temin ederek çalışmalara destek sağladığı kaydedilen açıklamada, aşılama ve kontrol faaliyetlerine katkı koymak amacıyla özel veteriner ekiplerinin görevlendirildiği ifade edildi.

Avrupa Komisyonu açıklamasında, hazırlık düzeyinin, müdahale kapasitesinin ve biyogüvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi için ilgili yerel paydaşlarla yakın iş birliğini sürdüreceğini de bildirdi.