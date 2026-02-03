  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Meclis'te yumruklu kavga çıktı! (Video)

Meclis'te yumruklu kavga çıktı! Meclis oturumuna ara verildi.
UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Ongün Talat arasında Meclis Genel Kurulu’nda çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Milletvekillerinin birbirine girmesi üzerine Meclis oturumuna ara verildi.

Muhalefetin erken seçim talebiyle gerilen Genel Kurul’da, hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

Yaşanan arbede sonrası diğer milletvekilleri devreye girerken, oturum geçici olarak durduruldu.

