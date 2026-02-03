Meclis'te yumruklu kavga çıktı! (Video)

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Ongün Talat arasında Meclis Genel Kurulu’nda çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Milletvekillerinin birbirine girmesi üzerine Meclis oturumuna ara verildi.
Muhalefetin erken seçim talebiyle gerilen Genel Kurul’da, hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.
Yaşanan arbede sonrası diğer milletvekilleri devreye girerken, oturum geçici olarak durduruldu.
