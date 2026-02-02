Sıla Usar İncirli: 26 Nisan için erken seçim önerisi sunacağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis’te yaptığı konuşmada hükümeti “devlete itibar suikastı” yapmakla suçlayarak, yaşanan çöküş ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa ve 26 Nisan için erken seçim çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, sunuşların ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62. Madde uyarınca “Devlete yapılan itibar suikastı” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin bugüne kadar yaptığı ve yapacaklarını "devlete itibar suikastı" olarak nitelendiren İncirli, "çürümüşlüğün" Başbakanın en yakınına kadar geldiğini savundu.

İncirli, geçen hafta mahkemede, yolsuzluğa karıştığı iddiası gündeme gelen Meclis başkanının , bir süreliğine görevden uzaklaşmasını önerdiklerini hatırlatarak, “siz bu memlekette hal bırakmadınız, rezil ettiniz” ifadelerini kullandı.

Erken seçim çağrılarına kimsenin kulak asmadığını ileri süren İncirli, yaşananların göz ardı edilemeyeceğini, hükümetin insanların serzenişlerini görmezden geldiğini kaydetti.

İncirli, çetelerin de halkı tehdit ettiğini ileri sürerek, hükümetin yönetememesi nedeniyle bu insanların ülkeyi tehdit eder hale geldiğini ve ülkedeki güvenliği sağlayamayan hükümetin sadece bu nedenle bile istifa etmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Sağlık ve eğitimde daha önce yaşanmamış bir çöküş yaşandığını öne süren İncirli, bugün 26 Nisan için erken seçim önerisi sunacaklarını insanların rahat nefes alması için buna ihtiyaç olduğunu belirterek “bu bizim değil halkın talebidir bu kadar çürümüşlüğü kimse kaldıramaz” dedi.

Bu karara hükümetin "evet" demesini beklediklerini dile getiren İncirli, hükümetin sürekli olarak sadece maaş ödemek için borçlandığını, bu borçların nasıl kapanacağını hükümet dahil kimsenin bilmediğini savundu.

UBP gibi büyük bir partinin de bu siyasi skandallar nedeniyle itibar kaybettiğini iddia eden İncirli, tüm hükümet yetkililerinin sabah yataktan ‘biz bu ülkeye neler yapıyoruz’ diyerek kalkması gerektiğini söyledi.

İncirli, “bugünden sonra bu meclisi size dar edeceğiz” diyerek, yapılanların da hesabının sorulacağını kaydetti.