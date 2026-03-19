Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarına artış yapılmadı, süreç yakından takip ediliyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamuoyunda yer alan akaryakıt zammı iddialarına ilişkin, Bakanlar Kurulu toplantısında akaryakıt fiyatlarına herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı.
Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarına artış yapılmadı, süreç yakından takip ediliyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamuoyunda yer alan akaryakıt zammı iddialarına ilişkin, Bakanlar Kurulu toplantısında akaryakıt fiyatlarına herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı.

Bölgede süren savaş ve buna bağlı olarak artan petrol fiyatlarına işaret eden Amcaoğlu, hükümetin süreci yakından takip ederek, gerekli adımları attığını, tüketicinin korunması adına bazı düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarının yükselişine dikkat çekerek, hükümetin bu süreçte vatandaşın alım gücünü korumak ve olası fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Gelişmelere bağlı olarak ilerleyen dönemde fiyat güncellemelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden Amcaoğlu, yaşanan sürecin siyasi tartışma konusu yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

-Akaryakıtta KDV sıfırlandı, bayi payları sabitlendi

18 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, akaryakıt ürünleri 2025 yılı Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü kapsamında “yüzde sıfır (%0) vergi oranı uygulanacak mal ve hizmetler” listesine dâhil edildi.

Düzenlemeyle; her türlü kurşunsuz benzin, euro diesel, motorin, gazyağı, fuel-oil ve uçak benzininde KDV oranı sıfırlanırken, ithalatçı şirketler ile bayi payları ise litre başına 7,25 TL olarak sabitlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 12 Mart’ta fiyat güncellemesi yapılan akaryakıt ürünlerinde; 95 oktan benzin 57,12 TL, 98 oktan benzin 58,12 TL, euro diesel 56,00 TL ve gazyağı 67,43 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

