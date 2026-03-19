Hava hafta boyunca sağanak yağışlı

Hava bugünden itibaren bir hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışlı olacak; en yüksek hava sıcaklığı 17-20 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, rüzgar periyodun ilk günlerinde kuzey ve doğu; diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esecek.
Periyod süresince bölge, alçak basınç sistemi ile buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalacak.
