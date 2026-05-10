Gazimağusa’da Polise Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada iki kişi, olay yerine soruşturma için gelen polis ekiplerine saldırdı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay 9 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Hasan Barbaçolli Sokak’ta yaşandı. Trafik kazası sonrası taraflar arasında başlayan tartışma sırasında A.K. (26), kazayla ilgili soruşturma yapan polis memuruna yumruk atarak yüzünden darp etti. A.K.’nin ayrıca polis memurunun taktığı gözlüğün kırılmasına neden olarak kasti hasara yol açtığı belirtildi.

Olay sırasında Z.K. (61) ise müdahalede bulunan diğer polis memurunu iterek darp etti ve görevini yapmasını engelledi.

Her iki zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.