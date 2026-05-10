  • BIST 15062.65
  • Altın 6875.66
  • Dolar 45.297
  • Euro 53.4767
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Gazimağusa’da Polise Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

» »
Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada iki kişi, olay yerine soruşturma için gelen polis ekiplerine saldırdı.
Gazimağusa’da Polise Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada iki kişi, olay yerine soruşturma için gelen polis ekiplerine saldırdı.

Polisten verilen bilgiye göre, olay 9 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Hasan Barbaçolli Sokak’ta yaşandı. Trafik kazası sonrası taraflar arasında başlayan tartışma sırasında A.K. (26), kazayla ilgili soruşturma yapan polis memuruna yumruk atarak yüzünden darp etti. A.K.’nin ayrıca polis memurunun taktığı gözlüğün kırılmasına neden olarak kasti hasara yol açtığı belirtildi.

Olay sırasında Z.K. (61) ise müdahalede bulunan diğer polis memurunu iterek darp etti ve görevini yapmasını engelledi.

Her iki zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortaköy’de döviz hırsızlığı… Kadın zanlı tutuklandı09 Mayıs 2026 Cumartesi 15:26
  • Arapköy’de korkutan kaza… Araç takla attı: 3 yaralı09 Mayıs 2026 Cumartesi 15:12
  • Göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu sağlık merkezinde yaşamını yitirdi09 Mayıs 2026 Cumartesi 14:59
  • Bir gecede 8 alkollü sürücü yakalandı09 Mayıs 2026 Cumartesi 14:51
  • Avukat Öncel Polili, Barolar Birliği’ndeki komite üyeliğinden ayrıldı09 Mayıs 2026 Cumartesi 14:14
  • Yüksek Mahkeme: Masumiyet karinesi maddesinin görüşmelerinde yer almadık09 Mayıs 2026 Cumartesi 14:06
  • Balıkesir, Ercan ve Demirhan’da 2 saatlik elektrik kesintisi olacak09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:26
  • Ali Kişmir: Benim yasağım halen devam ediyor09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:08
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Hantavirus Açıklaması09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:07
  • Trafiğe bir can daha! 45 yaşındaki Öztürk hayatını kaybetti09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti