Yarın öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.

Hava sıcaklığı, 20-23 dereceden, ilerleyen günlerde 6 derece yükselerek, iç kesimlerde 26 -29 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi'nin 5 – 11 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak zamanla az bulutlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 20 – 23 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 26 -29 ve sahillerde 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise orta kuvvette esecek.