Girne’de Eğlence Mekânında Kavga: 12 Kişi Birbirine Girdi

Girne’de Uçurtma Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekânı içerisinde, aralarında çıkan tartışma sonucu müşteri olarak bulunan G.B. (E-34), V.A. (E-43), Ş.A.A. (K-35), D.B. (K-29), L.T. (K-36) ve İ.T. (E-42) bir taraf olup, diğer tarafta bulunan İ.K. (K-25), E.B. (K-), U.K. (E-28), E.B. (E-), R.K. (E-42) ve M.K. (K-32) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri ve yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.