  • BIST 14481
  • Altın 6657.73
  • Dolar 45.1989
  • Euro 52.9527
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Narkotik Operasyonu: Kokain ve Hintkeneviri Ele Geçirildi

» »
Lefkoşa’da “uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve verme” suçlarından tutuklanan O.C.N. mahkemeye çıkarıldı.
Narkotik Operasyonu: Kokain ve Hintkeneviri Ele Geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, Gönyeli’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; 42 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 700 miligram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet sarı renk hap ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazının bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde mart ayından itibaren uyuşturucu temin edip Lefkoşa ve Gönyeli’de belirli noktalara bırakarak maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar ise müvekkilinin uyuşturucu madde satmadığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıbel'de 3 saatlik elektrik kesintisi olacak04 Mayıs 2026 Pazartesi 09:27
  • Mayıs ayında Kıbrıs'a kar yağdı04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:54
  • Gündemde 5 yasa tasarısı var04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:00
  • İncirli: Gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için çalışıyoruz03 Mayıs 2026 Pazar 21:30
  • Erdal Abidin  için   acil  AB pozitif trombosit kana ihtiyaç vardır.03 Mayıs 2026 Pazar 18:02
  • Kayıp Şahıslar Komitesine 1 milyon euro ödeyecek03 Mayıs 2026 Pazar 17:58
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak…03 Mayıs 2026 Pazar 17:56
  • Gazimağusa’da 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti03 Mayıs 2026 Pazar 17:55
  • Erhürman, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti03 Mayıs 2026 Pazar 17:54
  • Merit Otellerinin geleneksel 23 Nisan şenlik ve eğlenceleri Merit Park Hotel’de yapıldı03 Mayıs 2026 Pazar 17:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti