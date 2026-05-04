İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

"Çalışanlar angarya çalışmama hakkını kullanarak ek mesaiye kalmayacak"

Bengihan: Ek mesai ödemeleri yapılmadı; çalışanlar angarya çalışmama hakkını kullanarak ek mesaiye kalmayacak
Altı sendika, ek mesailerin ocak ayından bu yana ödenmediği gerekçesiyle bugün saat 15.30’dan itibaren, angarya çalışmama hakkını kullanarak, çalışanların ek mesaiye kalmayacağını duyurdu.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikaların, ocak ayından bu yana bekleyen ek mesai ödeneklerinin verilmesi için hükümete tanıdıkları sürenin dolduğunu belirterek, buna rağmen Maliye Bakanlığı tarafından sendikalarla herhangi bir diyalog kurulmadığını öne sürdü.

Hükümetin, çalışanların, ailelerinden ve sosyal yaşantılarından ödün vererek, ortaya koyduğu hizmetlerin karşılığını ödemediğini ve emeğe verdiği değeri bir kez daha ortaya koyduğunu görüşünü dile getiren Bengihan, “Bilinmelidir ki emeği değersizleştiren, çalışanı yok sayan bu anlayış asla kabul edilemezdir" dedi.

Bu bağlamda bugün saat 15.30’dan itibaren çalışanların angarya çalışmama hakkını kullanarak, ek mesaiye kalmayacağını bildiren Bengihan, bu sürecin ve ortaya çıkacak tüm sonuçların tek sorumlusunun hükümet olduğunu ileri sürdü.

Ortak açıklamada imzası olan sendikalar şu şekilde:

“Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş)"

