İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Merit Otellerinin geleneksel 23 Nisan şenlik ve eğlenceleri Merit Park Hotel'de yapıldı

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından Merit Park Hotel’de düzenlenen Merit Otelleri İlkokullar 23 Nisan Oyunları ve Eğlencesi, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilerek çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yılı, Merit Park Hotel’in ev sahipliğinde büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı.

27 ve 30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Girne bölgesindeki ilkokullardan gelen yaklaşık 800 öğrenci bayram sevincini doyasıya yaşadı. Mustafa Çağatay İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Lapta İlkokulu ve Alsancak İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü öncülüğünde, Meritta Club ekibi tarafından organize edilen etkinliklerde çocuklara özel birbirinden eğlenceli aktiviteler sunuldu. Tırmanma parkuru, basketbol alanı, timsah parkur, orman temalı kaydırak, safari park ve canlı langırt gibi şişme oyun alanları, şenliğin en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Çocuklar, etkinlikler sayesinde enerjilerini keyifle değerlendirirken, kendileri için hazırlanan ikramların da tadını çıkardı.

Etkinliğe katılan Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve ekibi, çocuklarla yakından ilgilenerek bayram sevincini birlikte paylaştı. Mine Gürses yaptığı açıklamada,

“Çocuklarımız, yarınlarımızın en kıymetli temsilcileridir. Onların yüzündeki mutluluğa ortak olmak ve böylesine anlamlı bir günde bir arada bulunmak bizler için büyük bir değer taşıyor. Merit International olarak, sosyal sorumluluk çalışmalarımızla çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya ve onların hayatlarına dokunan projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Merit Park Hotel’de düzenlenen şenlik, eğlenceli aktiviteler ve sürprizlerle çocuklara keyif dolu anlar sundu. Meritta Club’ın sevilen maskotları Meritta, Adalım ve Potin, çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe neşe kattı. Program sonunda çekilen hatıra fotoğrafları ise bu özel günü kalıcı anılara dönüştürdü.

Merit International, topluma katkı sağlama misyonu doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye, çocukların eğitimine ve gelişimine destek olmaya devam edecek.

