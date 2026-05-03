ARUCAD Dünya Dans Günü’nü “Bodies Speak / Ideas Move” Programıyla Kutladı

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Modern Dans Bölümü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, atölye çalışmaları, açık sahne performansları ve akşam gösterimleriyle yoğun bir katılıma sahne oldu.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 28–29 Nisan tarihlerinde Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği “Bodies Speak / Ideas Move” başlıklı iki günlük programla dansın ifade gücünü ve disiplinlerarası yapısını Bandabuliya Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturdu. ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Modern Dans Bölümü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, atölye çalışmaları, açık sahne performansları ve akşam gösterimleriyle yoğun bir katılıma sahne oldu.

Programın ilk günü, öğrencilerin yaratıcı süreçlerini izleyiciyle paylaştığı Açık Sahne – Dans Üretimleri etkinliğiyle başladı. Ardından dans sanatçısı Tamara McCarty tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasıyla katılımcılar çağdaş dans pratiklerine dair deneyim kazandı. Gün, Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilen “Bodies Speak, Ideas Move 26” başlıklı akşam performansıyla tamamlandı.

İkinci gün ise manifesto okuması ve video gösterimiyle başladı. Günün devamında Bandabuliya’da düzenlenen doğaçlama performans buluşması, dansın anlık üretim ve kolektif ifade boyutunu ön plana çıkardı. Program, akşam saatlerinde sahnelenen performanslarla devam ederken, etkinlik sonrası düzenlenen kapanış buluşmasıyla sona erdi.

 

Etkinlik kapsamında sahnelenen koreografiler, ARUCAD öğrencilerinin yıl boyunca yürüttükleri ders üretimlerinin bir çıktısı olarak izleyiciyle buluştu. Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren, Öğr. Gör. Yıldız Güventürk ve Öğr. Gör. Bekir Şimşek’in yanı sıra Doğa Uluçlar ve Tamara McCarty’nin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde hazırlanan eserler arasında Nehir Nur Çelik’in koreografisini üstlendiği “Summer Time”, Julio Cesar Iglesias’ın koreografisi “Coil”, Doğa Uluçlar’ın çalışması, Pina Bausch imzalı “Cafe Müller”, J. Neumer’in “Othello”, Nastja Bremec ve Michael Rynia’nın “Tie” ile Öğr. Gör. Yıldız Güventürk’ün “Dream Within a Dream” adlı eserleri yer aldı. Performanslarda öğrencilerin teknik gelişimlerinin yanı sıra, bireysel ifade biçimleri ve sahne üzerindeki dramaturjik yaklaşımları dikkat çekti.

 İki gün süren program, ARUCAD Modern Dans Bölümü’nün yürüttüğü ders içerikleri, atölye çalışmaları ve sahne üretimlerini bir araya getirerek, öğrencilerin eğitim süreçlerinde geliştirdikleri çalışmaların izleyiciyle paylaşılmasına olanak sağladı.

