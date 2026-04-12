Kıbrıs Üniversiteler Birliği, EURIE 2026’da Kuzey Kıbrıs Yükseköğretimini Temsil Etti

Zirve, dünyanın önde gelen üniversitelerini, akademisyenleri ve yükseköğretim sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirerek eğitim alanındaki yenilikler ve uluslararası akademik iş birlikleri açısından önemli bir platform sundu.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), zirvede açtığı stant ile Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteleri temsil ederek uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Stantta, KÜB’ü temsilen; Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Kıbrıs Aydın Üniversitesi (CAU), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKU) rektörleri ve akademisyenleri yer aldı.

Zirve kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile İstanbul Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Mustafa Çırakoğlu, KÜB standını ziyaret ederek üniversite temsilcileriyle bir araya geldi.

KÜB Başkanı ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak ülkemizi uluslararası bir platformda temsil etmek bizim için büyük önem taşıyor. EURIE 2026 kapsamında birçok üniversite ve kurum temsilcisiyle bir araya gelerek Kuzey Kıbrıs yükseköğretim sistemini tanıtma fırsatı bulduk. Farklı üniversitelerin aynı çatı altında birlikte hareket edebilmesi ve bu dayanışmayı ortaya koyabilmesi bizim için son derece kıymetli. Bu iş birliğinin ve ortak temsil anlayışının önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.”

EURIE 2026, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, akademik ağların güçlendirilmesi ve yükseköğretimde yeni fırsatların değerlendirilmesi açısından önemli temaslara sahne olurken, Kıbrıs Üniversiteler Birliği de bu platformda Kuzey Kıbrıs yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefledi.