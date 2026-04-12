  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı’nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

Kıbrıs Üniversiteler Birliği, EURIE 2026'da Kuzey Kıbrıs Yükseköğretimini Temsil Etti

» »
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 11’incisi düzenlenen 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026), 7–9 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kıbrıs Üniversiteler Birliği, EURIE 2026'da Kuzey Kıbrıs Yükseköğretimini Temsil Etti

Zirve, dünyanın önde gelen üniversitelerini, akademisyenleri ve yükseköğretim sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirerek eğitim alanındaki yenilikler ve uluslararası akademik iş birlikleri açısından önemli bir platform sundu.

 

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), zirvede açtığı stant ile Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteleri temsil ederek uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Stantta, KÜB’ü temsilen; Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Kıbrıs Aydın Üniversitesi (CAU), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKU) rektörleri ve akademisyenleri yer aldı.  

 

Zirve kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile İstanbul Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Mustafa Çırakoğlu, KÜB standını ziyaret ederek üniversite temsilcileriyle bir araya geldi.

 

KÜB Başkanı ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak ülkemizi uluslararası bir platformda temsil etmek bizim için büyük önem taşıyor. EURIE 2026 kapsamında birçok üniversite ve kurum temsilcisiyle bir araya gelerek Kuzey Kıbrıs yükseköğretim sistemini tanıtma fırsatı bulduk. Farklı üniversitelerin aynı çatı altında birlikte hareket edebilmesi ve bu dayanışmayı ortaya koyabilmesi bizim için son derece kıymetli. Bu iş birliğinin ve ortak temsil anlayışının önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.” 

 

EURIE 2026, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, akademik ağların güçlendirilmesi ve yükseköğretimde yeni fırsatların değerlendirilmesi açısından önemli temaslara sahne olurken, Kıbrıs Üniversiteler Birliği de bu platformda Kuzey Kıbrıs yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefledi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti