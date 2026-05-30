Alsancak’ta 48 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 04.30 sıralarında ikametgahında fenalaşan Yasemin Ertürk için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Ertürk, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın “ani ve gayri tabii ölüm” kapsamında soruşturulduğunu belirtirken, Ertürk’ün kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
