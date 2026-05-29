  • BIST 13662.75
  • Altın 6679.63
  • Dolar 45.8829
  • Euro 53.493
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİran: Ateşkes yine ihlal edildi, Hürmüz'de tansiyon yüksek

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Youth Council UK’e tam üye oldu

» »
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Birleşik Krallık’ın resmî ulusal gençlik konseyi olan Youth Council UK’e tam üye olarak kabul edildi.
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Youth Council UK’e tam üye oldu

Birleşik Krallık genelinde gençlerin ulusal temsiliyet mekanizması olarak faaliyet gösteren Youth Council UK’e tam üye kabul edilmek, Federasyon açısından tarihî öneme sahip bir gelişme olarak değerlendirildi. Aktif faaliyet gösteren en eski Kıbrıslı Türk öğrenci organizasyonu olma niteliğini taşıyan Federasyon, yedi yıldır “öğrenciler tarafından, öğrenciler için” anlayışıyla sürdürdüğü örgütlü mücadelenin bugün Birleşik Krallık’ın ulusal gençlik yapıları içerisinde resmî şekilde karşılık bulduğunu belirtti.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üyeliğin yalnızca bir ağ veya platform üyeliği olmadığı vurgulanarak, Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Türk öğrencilerin yaşadığı sorunların, ihtiyaçların ve taleplerin artık doğrudan ulusal gençlik mekanizmalarına, kamu kurumlarına ve Birleşik Krallık hükûmetine taşınabilmesine imkân sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, özellikle Brexit sonrasında öğrenci nüfusunun daraldığı, uluslararası öğrenci hareketliliğinin değiştiği ve diaspora bağlarının zayıflama riski taşıdığı bir dönemde örgütlü kalabilmenin, görünürlüğü koruyabilmenin ve gençlerin sesi olabilmenin hayati önemde olduğu belirtildi.

Federasyon, Birleşik Krallık’ın dört bir yanında eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin yalnız olmadığını gösterebilmenin; onların haklarını savunabilecek, ihtiyaç duyduklarında yanlarında durabilecek ve kendilerini ulusal düzeyde temsil edebilecek bir yapının güçlendirilmesinin son derece kıymetli olduğunu kaydetti. Gurbette dayanışma ağlarının varlığının ve aidiyet hissinin korunmasının toplumun geleceği açısından paha biçilemez olduğuna dikkat çekildi.

Süreçte sağlanan altyapısal destekler, uluslararası gençlik alanındaki birikim ve kurumsal katkılar dolayısıyla Kıbrıs Türk gençliğinin ulusal gençlik konseyi olan Gençlik Federasyonuna ve özellikle Federasyon Dış İlişkiler Komisyonuna teşekkür edilen açıklamada, kurulan bağların yalnızca bugünün öğrencilerine değil, gelecekte Birleşik Krallık’a gelecek nesillere de katkı sağlayacağı ifade edildi.

Federasyon, Birleşik Krallık’ta eğitim hayatını sürdüren tüm Kıbrıslı Türk öğrencileri federasyon çatısı altında örgütlenmeye; mevcut üyeleri, mezunları ve dostlarını ise bu çağrıyı büyütmeye davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İngiliz basını Liverpool'un Galatasaray'ı elemesi hakkında neler yazdı?19 Mart 2026 Perşembe 11:57
  • İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasına hazırlık çağrısı yapan önerge SNP konferansında kabul edildi15 Mart 2026 Pazar 11:11
  • İngiltere banknotlarına yerli yaban hayatı geliyor11 Mart 2026 Çarşamba 20:59
  • Prens Andrew, Epstein dosyası kapsamında gözaltına alındı!19 Şubat 2026 Perşembe 13:38
  • İngiltere’de özel araçlarda sigara yasağı hazırlığı13 Şubat 2026 Cuma 09:41
  • İngiltere 2026 yılına zamlarla girdi!11 Ocak 2026 Pazar 20:20
  • İngiltere Grönland’a savaş gemileri göndermeyi planlıyor11 Ocak 2026 Pazar 19:47
  • İngiltere’de bir çocuğu büyütmenin bedeli 249 bin sterlin02 Aralık 2025 Salı 09:59
  • İngiltere’den yeni göçmenlere B2 düzeyinde İngilizce şartı16 Ekim 2025 Perşembe 09:20
  • İngiltere'de rekor sayıda evsiz insan hayatını kaybetti08 Ekim 2025 Çarşamba 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti