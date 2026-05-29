Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Youth Council UK’e tam üye oldu

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Birleşik Krallık’ın resmî ulusal gençlik konseyi olan Youth Council UK’e tam üye olarak kabul edildi.

Birleşik Krallık genelinde gençlerin ulusal temsiliyet mekanizması olarak faaliyet gösteren Youth Council UK’e tam üye kabul edilmek, Federasyon açısından tarihî öneme sahip bir gelişme olarak değerlendirildi. Aktif faaliyet gösteren en eski Kıbrıslı Türk öğrenci organizasyonu olma niteliğini taşıyan Federasyon, yedi yıldır “öğrenciler tarafından, öğrenciler için” anlayışıyla sürdürdüğü örgütlü mücadelenin bugün Birleşik Krallık’ın ulusal gençlik yapıları içerisinde resmî şekilde karşılık bulduğunu belirtti.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üyeliğin yalnızca bir ağ veya platform üyeliği olmadığı vurgulanarak, Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Türk öğrencilerin yaşadığı sorunların, ihtiyaçların ve taleplerin artık doğrudan ulusal gençlik mekanizmalarına, kamu kurumlarına ve Birleşik Krallık hükûmetine taşınabilmesine imkân sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, özellikle Brexit sonrasında öğrenci nüfusunun daraldığı, uluslararası öğrenci hareketliliğinin değiştiği ve diaspora bağlarının zayıflama riski taşıdığı bir dönemde örgütlü kalabilmenin, görünürlüğü koruyabilmenin ve gençlerin sesi olabilmenin hayati önemde olduğu belirtildi.

Federasyon, Birleşik Krallık’ın dört bir yanında eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin yalnız olmadığını gösterebilmenin; onların haklarını savunabilecek, ihtiyaç duyduklarında yanlarında durabilecek ve kendilerini ulusal düzeyde temsil edebilecek bir yapının güçlendirilmesinin son derece kıymetli olduğunu kaydetti. Gurbette dayanışma ağlarının varlığının ve aidiyet hissinin korunmasının toplumun geleceği açısından paha biçilemez olduğuna dikkat çekildi.

Süreçte sağlanan altyapısal destekler, uluslararası gençlik alanındaki birikim ve kurumsal katkılar dolayısıyla Kıbrıs Türk gençliğinin ulusal gençlik konseyi olan Gençlik Federasyonuna ve özellikle Federasyon Dış İlişkiler Komisyonuna teşekkür edilen açıklamada, kurulan bağların yalnızca bugünün öğrencilerine değil, gelecekte Birleşik Krallık’a gelecek nesillere de katkı sağlayacağı ifade edildi.

Federasyon, Birleşik Krallık’ta eğitim hayatını sürdüren tüm Kıbrıslı Türk öğrencileri federasyon çatısı altında örgütlenmeye; mevcut üyeleri, mezunları ve dostlarını ise bu çağrıyı büyütmeye davet etti.