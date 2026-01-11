İngiltere 2026 yılına zamlarla girdi!

2026 yılı itibarıyla İngiltere'de yaşam maliyetleri ulaşımdan vergiye kadar her alanda artıyor.

Metro biletlerinden konsey vergilerine, su faturalarından trafik ücretlerine kadar tüm detayları sizler için özetledik. Özellikle ulaşımda yapılan rekor artışlar ve elektrikli araçlara gelen yeni yükümlülükler çok konuşulacak.

2026 yılı, Birleşik Krallık’ta peş peşe gelen zamlarla başladı. Ulaşımdan vergiye, faturalardan trafik ücretlerine kadar birçok kalemde fiyat artışları gündeme geldi.

Mart 2026 itibarıyla metro ve tren biletlerinde ortalama yüzde 5,8 oranında artış planlanıyor. Şehir içi ulaşımda Zone 1 bilet fiyatları yükselirken, yoğun saatlerde tek yön bilet ücreti 3,10 sterline çıkıyor.

Elizabeth Line’da da dikkat çeken bir artış yaşandı. Heathrow hattında bilet fiyatı 13,90 sterlinden 15,50 sterline yükseltildi.

Öte yandan elektrikli araçlar için uygulanan muafiyetler sona erdi. Elektrikli araç sahipleri de günlük trafik ücretlerini ödemeye başladı. Bu kapsamda günlük Congestion Charge ücreti 15 sterlinden 18 sterline çıkarıldı.

Birleşik Krallık’ta trafik ücretlerindeki artış kamuoyunda tartışma yaratırken, konsey (belediye) vergilerinde de rekor düzeyde artışa gidiliyor. Belediyelerin, yasal üst sınır olan yüzde 4,99 oranında vergi artışı uygulayacağı açıklandı.

Fatura giderlerinde de ciddi yükselişler bekleniyor. Su faturalarında yüzde 11’e varan zam öngörülürken, hane halkı bütçesini zorlayacak artışlar gündeme geldi.

Asgari ücret saatlik 12,71 sterline yükseltilirken, alkol vergilerinin de enflasyon oranında artırıldığı bildirildi. 2026 yılı, Birleşik Krallık’ta vatandaşlar için artan yaşam maliyetleriyle başladı.