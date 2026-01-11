İngiltere Grönland’a savaş gemileri göndermeyi planlıyor

Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma teklifi artık sadece bir “emlak pazarlığı” değil, ciddi bir askeri krize dönüşmüş durumda.

Son gelişmelere göre İngiltere ve Avrupa Birliği, Arktik bölgesindeki dengeleri korumak adına harekete geçti.

Haberde, Londra hükümetinin Danimarka’ya destek vermek ve Arktik sularındaki seyrüsefer serbestisini korumak amacıyla Grönland açıklarına savaş gemileri gönderme kararı aldığı belirtiliyor. İngiliz kraliyet donanmasına ait birliklerin bölgeye intikali, Trump’ın bölge üzerindeki emellerine karşı Avrupa kanadından gelen en somut askeri yanıt olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Birliği ve Egemenlik Tartışması

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Grönland’ın Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olduğunu ve “satılık olmadığını” bir kez daha vurguladı. Brüksel, Washington’ın bu hamlesini uluslararası hukuka ve Avrupa’nın toprak bütünlüğüne bir saldırı olarak nitelendiriyor.

Danimarkak endi karasularını korumak için devriye faaliyetlerini artırdı. Fransa ve Almanya, İngiltere’nin hamlesine diplomatik destek vererek, bölgenin askerileştirilmesine karşı uyarıda bulundu.

Rusya ve Çin Faktörü

Grönland üzerindeki bu kavganın sadece ABD ve Avrupa arasında olmadığı, Rusya ve Çin’in de Arktik’teki yeni maden rezervleri ve ticaret yolları nedeniyle süreci yakından takip ettiği iddia ediliyor. Trump’ın “satın alma” ısrarı, bölgeyi büyük güçlerin çatışma alanı haline getirme riskini taşıyor.

Trump’ın Stratejisi

Donald Trump, Grönland’ı “stratejik bir zorunluluk” olarak görüyor. Özellikle Çin’in Arktik üzerindeki etkisini kırmak ve nadir toprak elementleri gibi kritik madenlerin kontrolünü ele geçirmek için bu bölgeyi ABD topraklarına katmak istiyor. Ancak müttefiki olan İngiltere’nin bile bu konuda karşısında durması, transatlantik ilişkilerde derin bir çatlağa işaret ediyor.