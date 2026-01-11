  • BIST 12200.95
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

İngiltere Grönland’a savaş gemileri göndermeyi planlıyor

» »
Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma teklifi artık sadece bir “emlak pazarlığı” değil, ciddi bir askeri krize dönüşmüş durumda.
İngiltere Grönland’a savaş gemileri göndermeyi planlıyor

Son gelişmelere göre İngiltere ve Avrupa Birliği, Arktik bölgesindeki dengeleri korumak adına harekete geçti.

Haberde, Londra hükümetinin Danimarka’ya destek vermek ve Arktik sularındaki seyrüsefer serbestisini korumak amacıyla Grönland açıklarına savaş gemileri gönderme kararı aldığı belirtiliyor. İngiliz kraliyet donanmasına ait birliklerin bölgeye intikali, Trump’ın bölge üzerindeki emellerine karşı Avrupa kanadından gelen en somut askeri yanıt olarak değerlendiriliyor.

 

Avrupa Birliği ve Egemenlik Tartışması

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Grönland’ın Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olduğunu ve “satılık olmadığını” bir kez daha vurguladı. Brüksel, Washington’ın bu hamlesini uluslararası hukuka ve Avrupa’nın toprak bütünlüğüne bir saldırı olarak nitelendiriyor.

Danimarkak endi karasularını korumak için devriye faaliyetlerini artırdı. Fransa ve Almanya, İngiltere’nin hamlesine diplomatik destek vererek, bölgenin askerileştirilmesine karşı uyarıda bulundu.

 

Rusya ve Çin Faktörü

Grönland üzerindeki bu kavganın sadece ABD ve Avrupa arasında olmadığı, Rusya ve Çin’in de Arktik’teki yeni maden rezervleri ve ticaret yolları nedeniyle süreci yakından takip ettiği iddia ediliyor. Trump’ın “satın alma” ısrarı, bölgeyi büyük güçlerin çatışma alanı haline getirme riskini taşıyor.

 

Trump’ın Stratejisi

Donald Trump, Grönland’ı “stratejik bir zorunluluk” olarak görüyor. Özellikle Çin’in Arktik üzerindeki etkisini kırmak ve nadir toprak elementleri gibi kritik madenlerin kontrolünü ele geçirmek için bu bölgeyi ABD topraklarına katmak istiyor. Ancak müttefiki olan İngiltere’nin bile bu konuda karşısında durması, transatlantik ilişkilerde derin bir çatlağa işaret ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Kralı Charles hastaneye kaldırıldı28 Mart 2025 Cuma 09:45
  • Londra havalimanında trafo yangını: Bütün uçuşlar iptal edildi, Heathrow karanlığa gömüldü21 Mart 2025 Cuma 13:20
  • İngiltere'de 4,8 milyon sterlinlik altın klozet çalındı19 Mart 2025 Çarşamba 17:41
  • 50 penilik madeni para, küçük bir hata nedeniyle 25 bin sterline satışa çıktı13 Mart 2025 Perşembe 17:37
  • Londra'da Big Ben kulesine tırmanıp Filistin bayrağı açan eylemciye ceza10 Mart 2025 Pazartesi 09:36
  • Birleşik Krallık’a seyahat edenler için yeni dönem: ETA zorunluluğu başlıyor07 Mart 2025 Cuma 11:39
  • Çaya davet edilmeyen hemşire 41 bin sterlin tazminat kazandı28 Şubat 2025 Cuma 10:14
  • Bilim insanları, uzayda karanlık maddeyi tespit etmeye yönelik cesur bir plan açıkladı12 Şubat 2025 Çarşamba 12:49
  • İngiltere'de bir parkta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba bulundu12 Şubat 2025 Çarşamba 11:39
  • İngiltere'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet salgına dönüştü31 Ocak 2025 Cuma 19:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti