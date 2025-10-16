İngiltere’den yeni göçmenlere B2 düzeyinde İngilizce şartı

8 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, İngiltere’ye kalifiye işçi, ölçek büyütme veya yüksek potansiyelli birey vizesiyle gelecek göçmenlerin A-Level (B2) seviyesinde İngilizce bilmeleri gerekecek.

İngiltere hükümeti, 8 Ocak 2026’dan itibaren kalifiye işçi (Skilled Worker), ölçek büyütme (Scale-up) ve yüksek potansiyelli birey (High Potential Individual) vize başvurularında İngilizce dil sınavı şartını yükseltme kararı aldı. Yeni düzenlemeye göre göçmenler, A-Level düzeyine denk gelen B2 seviyesi İngilizce bilgilerini, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinde kanıtlamak zorunda olacak.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’un açıklamasına göre, “Bu ülkeye geliyorsanız, dilimizi öğrenmeli ve katkıda bulunmalısınız.” ifadesiyle duyurulan bu değişiklik, göçmenlerin topluma adaptasyonunu teşvik etmeyi ve sınır kontrollerini sıkılaştırmayı amaçlıyor.

Hükümet kaynakları, bu düzenlemenin net göçmen sayısını yılda yaklaşık 100.000 kişi azaltacağını öngörüyor. Ancak iş dünyasından ve göç uzmanlarından gelen tepkiler, özellikle orta düzey teknik işlerde çalışan adayların bu şartı karşılamada zorlanabileceği yönünde.