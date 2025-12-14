  • BIST 11311.31
  • Altın 5897.703
  • Dolar 42.6861
  • Euro 50.1507
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

İskele Boğaziçi Köyü’nde Şap Hastalığı Şüphesi: Bakanlıktan Acil Tedbirler

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Boğaziçi Köyü İskele bölgesinde bir mandrada şap hastalığı şüphesi üzerine kapsamlı önlemler alındığını duyurdu.
İskele Boğaziçi Köyü’nde Şap Hastalığı Şüphesi: Bakanlıktan Acil Tedbirler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025 tarihinde söz konusu mandrada bulunan 70-80 civarında büyükbaş hayvanda, dünya genelinde uzun süredir görülen şap hastalığına ait semptomlar tespit edildi. Bunun üzerine hayvanlardan alınan numuneler, Türkiye Şap Enstitüsü’ne analiz edilmek üzere acilen gönderildi. Tahlil sonuçlarının 14 Aralık 2025 tarihinde alınmasının beklendiği bildirildi.

Yaşanan gelişmeler üzerine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kurumların katılımıyla bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda bir dizi önemli karar alındı.

Teknik Komite Kuruldu, Giriş-Çıkışlar Kontrol Altında

Alınan kararlar kapsamında, Veteriner Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, ülkedeki üniversiteler ve alanında uzman isimlerden oluşan bir Teknik Komite kuruldu. Ayrıca, olası bulaş riskine karşı hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde tedbir amaçlı giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı açıklandı.

Pozitif Sonuç İhtimaline Karşı Aşı Hazırlığı

Numunelerin pozitif çıkması ihtimaline karşı da ön hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu tedbirler sıralandı:

  • Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan koordinasyon neticesinde, ilk etapta 200 bin doz şap aşısının temini için gerekli çalışmalar tamamlandı.

  • Tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan popülasyonunun aşılanması amacıyla ekipler oluşturuldu.

  • Veteriner Dairesi ve Teknik Komite öncülüğünde, Hayvancılar Birliği ve hayvan yetiştiricileri bilgilendirildi, ayrıca alınacak tedbirleri içeren bilgilendirici broşürler hazırlandı.

İnsan Sağlığı İçin Risk Yok

Bakanlık açıklamasında, şap hastalığının insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, et ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda, alınan tüm tedbirlerin hayvancılık sektörünün korunmasına yönelik olduğu ifade edilirken, konuya ilişkin soruların Veteriner Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Teknik Komite tarafından yanıtlanacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de İş Kazası: Çelik Kasa Kapısı Üzerine Düştü03 Aralık 2025 Çarşamba 15:10
  • Dipkarpaz-Zaferburnu yolunda asfaltlama çalışması02 Aralık 2025 Salı 10:50
  • Kıbrıslı Rum iki sanığın davası 9 Aralık’ta devam edecek02 Aralık 2025 Salı 10:28
  • İskele'de isimsiz yolda alkollü sürücü kaza yaptı!30 Kasım 2025 Pazar 14:41
  • Yedikonuk'ta vefat eden şahıstan otopsi için doku örneği alındı27 Kasım 2025 Perşembe 18:30
  • İki Kıbrıslı Rum sanığın davası yarın devam edecek26 Kasım 2025 Çarşamba 20:11
  • İskele’de 2 kilo hintkeneviri bulundu: 1 kişi tutuklandı26 Kasım 2025 Çarşamba 15:48
  • Eylem: Okulda öğretmen ve yönetim kadrosunda eksik var26 Kasım 2025 Çarşamba 15:24
  • Atıl kuyu yeniden hayat buldu24 Kasım 2025 Pazartesi 16:07
  • İskele'de okul otobüsü kaza yaptı19 Kasım 2025 Çarşamba 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti